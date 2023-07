Les prix du maïs et du blé grimpent alors que la Russie met fin à l’accord sur les céréales de la mer Noire

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les prix du maïs et du blé ont bondi lundi après que la Russie se soit retirée de l’accord sur l’initiative Black Sea Grain. Le blé a bondi pour la troisième journée consécutive et a atteint un sommet de 675 $. De même, le prix du maïs a bondi à 5,6 $, ~ 9 % au-dessus du niveau le plus bas ce mois-ci.

Accord sur les grains de la mer Noire

Copy link to section

La plus grande actualité des matières premières est venu de Russie, où le gouvernement a déclaré qu’il ne prolongerait pas l’accord sur les grains de la mer Noire. Il s’agit d’un accord important qui a permis à l’Ukraine d’exporter ses céréales en toute sécurité via la mer Noire. Il a été atteint à l’origine en Turquie.

Les analystes s’attendaient à ce que l’accord expire cette année car la Russie estime avoir fait des concessions pendant les combats. Dans le même temps, le gouvernement et le public estiment que le pays n’a pas trop gagné en retour.

La Russie a fait plusieurs demandes. Par exemple, il a demandé à l’ONU de supprimer sa mission de paix au Mali. Il a mis en garde les pays occidentaux contre la fourniture d’armes à l’Ukraine. Et la semaine dernière, le gouvernement a critiqué l’OTAN pour avoir offert des garanties de sécurité à l’Ukraine.

La décision de la Russie de mettre fin à l’accord Black Sea Grain est intervenue quelques heures après que les forces ukrainiennes ont bombardé un pont clé qui relie l’Ukraine à la Crimée. En conséquence, les autorités ont arrêté les mouvements de véhicules sur le pont.

https://www.youtube.com/watch?v=BcZN5azLFJk

L’Ukraine est un important vendeur de céréales

Copy link to section

Les prix du maïs et du blé ont donc augmenté, les investisseurs anticipant une rupture d’approvisionnement dans les mois à venir. Cela est remarquable puisque la Russie et l’Ukraine sont les principaux fournisseurs de produits agricoles clés comme le maïs et le blé.

L’Ukraine est le troisième exportateur de maïs après les États-Unis et l’Argentine. C’est également le cinquième exportateur de blé après la Russie, les États-Unis, l’Australie et le Canada. Par conséquent, il est probable que les flux commerciaux sur le marché agricole seront perturbés.

Pourtant, il est possible que la Russie utilise l’accord sur les céréales de la mer Noire à des fins de négociation. D’une part, l’accord est dans son intérêt en raison de la flambée des stocks suite à une récolte exceptionnelle cette année.

Entre-temps, on craint que la situation actuelle de temps sec n’ait un impact sur les prix du blé. Le rapport WASDE publié la semaine dernière a montré que la production dans la plupart des pays comme l’Argentine et l’Europe sera inférieure cette année. Le rapport disait :

« La production de l’UE est réduite de 2,5 millions de tonnes à 138,0 millions, car le temps sec persistant réduit les perspectives de rendement principalement en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. Les prévisions pour la production de blé en Argentine sont réduites de 2,0 millions de tonnes à 17,5 millions sur la base des estimations révisées du gouvernement concernant la superficie ensemencée.

La production de maïs devrait continuer à augmenter dans les mois à venir en raison de l’augmentation de la superficie aux États-Unis, comme je l’ai écrit ici . La production devrait également bondir au Brésil, au Canada et en Ukraine.