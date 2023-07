Prévisions du prix du maïs : la récolte américaine devrait augmenter alors que la superficie augmente

Le prix du maïs s’est effondré alors que les inquiétudes concernant l’approvisionnement persistaient. Après avoir grimpé à 6,83 $ en juin, les prix du maïs ont chuté à un creux de 5,20 $, le niveau le plus bas en plus de deux ans. Cette baisse signifie que le maïs et l’ETF de maïs Teucrium (CORN) ont chuté de plus de 15 % cette année.

Les approvisionnements robustes du maïs

Les prix du maïs ont chuté alors que les investisseurs se préparent à davantage d’approvisionnements en maïs cette année, aidés par les conditions météorologiques favorables dans des pays clés comme les États-Unis et le Brésil.

Un rapport du département américain de l’Agriculture a augmenté la superficie de maïs prévue pour l’année. Le ministère s’attend à ce que la superficie de maïs soit de 94,1 millions, soit une augmentation de 2 millions d’acres par rapport à son estimation précédente. Si la météo reste favorable, cela signifie que la récolte du pays sera la plus élevée de ces dernières années.

L’Ukraine, un grand pays agricole, devrait également avoir une production plus élevée cette année. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, les premières données montrent que de nombreux agriculteurs du pays ont planté cette année.

Le Brésil connaît également des conditions météorologiques favorables, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la production. Le seul grand retardataire est l’Argentine, l’un des plus grands pays agricoles du monde. L’Argentine traverse une crise économique majeure qui a poussé sa devise à un niveau historiquement bas.

L’événement météorologique El Niño est un risque clé pour le maïs. Dans une note cette semaine, l’ONU a confirmé que El Niño avait déjà commencé. El Nino est un événement météorologique qui entraîne des précipitations nettement plus élevées à certains endroits et un temps sec à d’autres endroits.

Prévision du prix du maïs

Graphique du maïs par TradingView

En ce qui concerne le graphique journalier, nous voyons que les prix du maïs ont suivi une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il a récemment franchi plusieurs niveaux importants, dont 5,81 $ (plus bas de juillet 2022) et 5,6324 $ (plus bas du 18 mai).

Le maïs est passé en dessous de toutes les moyennes mobiles et le côté inférieur du canal descendant est affiché en noir. Par conséquent, à ce stade, les prix resteront probablement sous pression pendant un certain temps. D’autres baisses seront confirmées si le prix passe en dessous du plus bas d’octobre de 5,1923 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.