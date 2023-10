James Butterfill – le responsable de la recherche chez CoinShares s’attend à ce que Bitcoin rebondisse si le gouvernement américain finit par fermer ses portes le mois prochain.

Vendredi soir, le président Biden a signé un projet de loi de financement qui a liquidé le gouvernement pour 45 jours supplémentaires. Le Congrès américain a donc jusqu’au 17 novembre pour parvenir à un accord sur le financement.

En termes simples, les États-Unis n’ont pas évité la fermeture en soi. Pour l’instant, cela a simplement permis à la Chambre et au Sénat de gagner plus de temps pour poursuivre les discussions et, espérons-le, parvenir à un terrain d’entente au cours des prochaines semaines.

S’ils échouent, cependant, le gouvernement pourrait toujours être poussé à la fermeture – ce qui pourrait donner un coup de pouce au Bitcoin alors que les investisseurs se tournent vers « l’or numérique » comme refuge en période d’incertitude et d’instabilité, selon Butterfill.

Ce scénario ressemble à l’impasse du plafond de la dette rencontrée plus tôt cette année, qui a fini par soutenir les prix du Bitcoin.

Et la force du Bitcoin – étant donné qu’il a tendance à être en tête du peloton – se répercutera probablement également sur d’autres jetons cryptographiques. Ainsi, grâce à la propriété transitive de l’égalité, on peut s’attendre à ce qu’une fermeture du gouvernement stimule l’intérêt pour des sociétés comme Shiba Memu.

Shiba Memu combine la blockchain et l’IA

Shiba Memu a suscité une forte demande ces derniers mois car il offre une exposition à deux des marchés à la croissance la plus rapide : la blockchain et l’intelligence artificielle.

La plate-forme récemment lancée se place à la hauteur de 100 agences de marketing car elle exploite l’intelligence artificielle pour automatiser l’auto-promotion.

Dans l’ensemble, Shiba Memu est un projet qui vise à maximiser la productivité et l’efficacité du marketing. Mais ce n’est là que la deuxième chose la plus intéressante. Il s’agit d’abord de sa pièce mème native ou du « SHMU » qui alimente tout ce qu’elle représente.

SHMU aspire à capitaliser sur le marché des pièces de monnaie de mèmes qui a évolué en démarrant de zéro vers un marché de 20 milliards $ au cours des trois dernières années.

Le jeton natif de Shiba Memu est actuellement en prévente – dont vous pouvez retrouver les détails sur son site Internet ici.

Shiba Memu (SHMU) n’a pas encore fait son chemin vers les échanges

Shiba Memu n’a mis que quelques semaines pour récolter plus de 3,4 millions $ en vendant sa pièce. Cela signale une forte demande qui tend à se traduire par une appréciation des prix des instruments financiers.

Son tableau de bord d’IA devrait également faire ses débuts dans les mois à venir, ce qui, selon beaucoup, contribuera davantage à améliorer la situation en termes de demande.

SHMU est un investissement unique et peut-être plus lucratif que ses pairs, car il peut potentiellement bénéficier d’une euphorie continue autour de l’intelligence artificielle – un marché qui, selon Statista, sera multiplié par dix d’ici 2030.

Shiba Memu trouvera sa place sur les bourses de crypto-monnaie une fois sa prévente terminée, ce qui pourrait entraîner une nouvelle augmentation de la demande et, à terme, de son prix.

Vous pouvez en savoir plus sur la façon d’investir dans Shiba Memu (SHMU) sur son site Web ici.

Un autre vent favorable à la cryptographie qui pourrait aider SHMU

Notez que Bitcoin s’est redressé cette année lorsque quelques institutions financières américaines se sont effondrées.

Et est-il établi sans aucun doute que le secteur bancaire ne présente toujours pas de risques baissiers importants ? Pas exactement – a déclaré la semaine dernière Martin Gruenberg – le président de la FDIC américaine. Une inflation plus forte et plus élevée à long terme (taux d’intérêt) justifie toujours la prudence de la part des banques, a-t-il ajouté.

Ces risques à la baisse, s’ils se réalisent effectivement, pourraient débloquer la prochaine étape dans la plus grande crypto-monnaie du monde. Et encore une fois – Bitcoin est comme un extraverti sous stéroïdes. Il ne participe pas seul. Il essaie d’entraîner l’ensemble du marché avec lui. Cela pourrait finir par être un autre catalyseur pour Shiba Memu, car il s’agit essentiellement d’une crypto-monnaie.

Il convient de mentionner ici que SHMU est plus intéressant que ses pairs également du fait qu’il gagne en valeur chaque jour. Par exemple, le cours s’élève actuellement à 0,0311 $ et la prochaine hausse des prix aura lieu dans 20 heures.

Vous voulez en savoir plus sur Shiba Memu (SHMU) ? Cliquez ici pour visiter le site Web du projet.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.