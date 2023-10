Uniswap pourrait bientôt se déployer dans Filecoin Virtual Machine (FVM)

Uniswap, le plus grand échange décentralisé (DEX) au monde, pourrait bientôt être déployé dans la machine virtuelle Filecoin (FVM). Ce déploiement aura lieu si un vote de Michigan Blockchain vise à rendre cela possible dans les prochains jours.

Selon le suivi des votes, plus de 15,39 millions de jetons UNI, soit 99,99 %, ont voté pour approuver le déploiement. Cela signifie que davantage de détenteurs d’UNI doivent voter en faveur puisque les proposants ont besoin de 40 millions de voix. Le vote sera clôturé le 6 octobre.

Michigan Blockchain estime qu’il est logique de déployer Uniswap dans FVM en raison du rôle central que joue Filecoin dans l’industrie. Filecoin est devenu le fournisseur de stockage « de facto » dans l’espace blockchain. En tant que tels, ils pensent que la vision multichaîne d’Uniswap sera renforcée et améliorera l’économie décentralisée des données.

Uniswap Governance Proposal #50 is live!



If passed, it will define a canonical implementation of V3 on the Filecoin Virtual Machine (FVM), a programmable EVM-compatible environment built over @Filecoin.



Voting closes Friday morning (EST).https://t.co/lyRqiVrols — Uniswap Foundation (@UniswapFND) October 3, 2023

Filecoin a lancé FVM il y a quelques mois dans le but d’étendre son écosystème. FVM a rendu Filecoin programmable grâce à l’introduction de contrats intelligents. Cela signifie que les développeurs de tous les secteurs comme DeFi et les jeux peuvent désormais créer et déployer leurs dApps dans Filecoin.

FVM a été un grand succès, comme je l’ai écrit ici . Les données compilées par DeFi Llama montrent qu’il y a plus de 14 millions d’UNI dans son écosystème. La valeur totale verrouillée (TVL) du réseau a bondi à plus de 84,6 millions de dollars, ce qui en fait la 30e plus grande chaîne au monde.

Les plus grands acteurs de l’écosystème Filecoin sont les plateformes de jalonnement liquide comme GLIF, STFIL. Protocole SFT et MineFi. Par conséquent, si Uniswap se déploie avec succès, elle pourrait devenir la plus grande plateforme de l’écosystème.

Filecoin a également lancé des fonctionnalités supplémentaires pour développer son écosystème. Par exemple, ils ont lancé Filecoin Web Services (FWS), qui est une alternative décentralisée à Amazon AWS et Microsoft Azure.

Uniswap, qui a débuté sur la chaîne Ethereum, s’est désormais déployé dans plusieurs autres blockchains comme Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, BNB, Avalanche et Celo.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.