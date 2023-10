Le prix du Bitcoin reste stable alors que la prévente du jeton Memeinator atteint 579 000 $

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le prix du Bitcoin s’est plutôt bien maintenu alors que les risques pour l’économie américaine et mondiale persistaient. La pièce est restée stable au-dessus du niveau de résistance clé situé à 27 500 $ cette semaine, même si les obligations à long terme ont chuté. D’autres crypto-monnaies comme Ethereum et XRP sont restées stables tandis que la vente de jetons de Memeinator a continué à prendre de l’ampleur. Il a désormais collecté plus de 579 000 $ en moins de deux semaines.

Vente d’obligations et rallye du DXY

Copy link to section

Un thème clé du marché cette semaine était la performance du marché obligataire. Mercredi, le rendement à 30 ans a bondi jusqu’au niveau de résistance clé de 5 %, son plus haut niveau depuis 2007. Les rendements à 10 ans et à 5 ans ont également poursuivi leur remontée spectaculaire.

Dans le même temps, l’indice du dollar américain (DXY) a atteint son plus haut niveau depuis novembre de l’année dernière, tandis que l’indice de peur et de cupidité est tombé dans la zone de peur extrême de 25. Les actions américaines ont également fortement chuté au cours des dernières semaines.

Cette évolution s’est produite alors que les risques pour l’économie augmentaient. Par exemple, il existe des risques de fermeture du gouvernement aux États-Unis après que le Congrès a évincé le président Kevin McCarthy. Un arrêt évité le week-end dernier pourrait se produire à nouveau en novembre.

En outre, des risques d’inflation subsistent même après le recul du prix du pétrole brut cette semaine. Le Brent est tombé à 89 $ tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a plongé à 87 $. Je soupçonne que l’inflation globale soit passée de 3,7 % en août à environ 4 % en septembre alors que les prix de l’essence ont grimpé à 3,8 $.

Il est donc très encourageant de constater que Bitcoin est resté stable pendant tout ce temps. Il a augmenté de plus de 3 000 $ par rapport à son plus bas niveau de septembre.

La vente de jetons Memeinator se poursuit

Copy link to section

Il est également encourageant de constater que de nombreux développeurs continuent de collecter des fonds alors que l’hiver des crypto-monnaies se poursuit. Par exemple, Memeinator, une crypto-monnaie à venir, a désormais levé plus de 576 000 $ en moins de deux semaines. Cela montre que les investisseurs pensent que l’industrie des crypto-monnaies rebondira à court terme.

Pour commencer, Memeinator est une nouvelle crypto-monnaie qui vise à insuffler le concept de pièces de mème et d’intelligence artificielle. Il s’agit d’une crypto-monnaie de nouvelle génération qui cherche à avoir plus de succès que les jetons existants comme Shiba Inu, Pepe et Dogecoin.

Selon son livre blanc, Memeinator disposera d’une offre totale de 1 milliard de jetons. 62 % de ces jetons sont désormais proposés en prévente tandis que 15 % et 10 % seront destinés au marketing, aux CEX et au développement.

Le reste ira aux réserves de liquidités d’échange et au pool de concurrence. Contrairement à de nombreux autres jetons, Memeinator brulera des jetons trimestriellement, dans le but d’augmenter sa valeur. Un brûlage de jetons est une situation dans laquelle les jetons sont placés dans un portefeuille qui ne peut pas être déverrouillé. D’après leur feuille de route, ils introduiront également des NFT de jalonnement et exclusifs. Vous pouvez acheter le jeton Memeinator (MMTR) ici.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.