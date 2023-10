Alerte rouge : évitez ces stocks de VE : FFIE, MULN, WKHS, GOEV

Plus

L’industrie automobile traverse des changements majeurs à mesure que le monde passe aux véhicules électriques (VE). Par exemple, le nombre de constructeurs automobiles a augmenté rapidement ces dernières années.

Aux États-Unis, la Tesla Model Y est devenue le quatrième véhicule le plus vendu cette année. Ceci est remarquable puisque le véhicule a été lancé il y a seulement quelques années. D’autres marques comme Tesla Model Y et Rivian gagnent également des parts de marché.

La Chine, le plus grand marché au monde, connaît également des changements à mesure que des entreprises comme Byd, Nio, Xpeng et Li Auto remplacent les marques traditionnelles. Il existe désormais plus de 100 entreprises de véhicules électriques en Chine.

Je pense que de nombreuses petites entreprises de véhicules électriques n’existeront pas dans les années à venir en raison de l’augmentation des pertes et des défis rencontrés par l’industrie. Voici quelques-uns des principaux stocks de véhicules électriques à éviter.

Faraday Avenir

Faraday Future (NASDAQ : FFIE) est une société de véhicules électriques qui crée des marques de luxe aux États-Unis. L’entreprise a été un incinérateur de liquidités qui a perdu plus de 1,4 milliard de dollars en 2019, 2020, 2021 et 2022. Sa perte nette au cours des douze derniers mois s’est élevée à plus de 577 millions de dollars.

Faraday Future est désormais à la recherche de plus de liquidités pour accélérer la production de ses véhicules. Dans un communiqué la semaine dernière, le fondateur de l’entreprise a déclaré que l’entreprise faisait de son mieux pour trouver un investisseur stratégique. Cela ne sera pas facile à une époque où les obligations à court terme rapportent plus de 5 %.

Les résultats les plus récents ont montré que la trésorerie de Faraday Future s’est effondrée, passant de 31,8 millions de dollars au premier trimestre à 17,9 millions de dollars. Comme Rivian l’a montré, les entreprises de véhicules électriques ont besoin de milliards de dollars pour augmenter leur production. Rivian a déjà dépensé plus de 6 milliards de dollars au cours des dernières années et a récemment levé des liquidités supplémentaires.

Mullen Automobile

Mullen Automotive (NASDAQ : MULN) est un autre stock de véhicules électriques à éviter. Comme Faraday Future, la société a dépensé de l’argent ces dernières années. Elle l’a fait grâce à ses opérations internes et à ses acquisitions de Bollinger Motors et d’Electric Last Mile Solutions (ELMS).

Mullen Automotive dispose encore de belles liquidités dans son bilan. Il a terminé le trimestre dernier avec 214 millions de dollars de liquidités et de placements à court terme. Elle a maintenant décidé d’utiliser une partie de ces liquidités pour racheter ses actions, une décision qui, à mon avis, n’a pas de sens puisque les entreprises rachètent leurs actions en utilisant leurs flux de trésorerie disponibles.

Ces fonds vont bientôt s’épuiser puisque Mullen a enregistré une perte nette de plus de 300 millions de dollars au cours du dernier trimestre. Par conséquent, je pense que le titre MULN restera sous pression pendant longtemps.

Canou

Le cours de l’action Canoo (NASDAQ : GOEV) est dans une tendance baissière depuis un certain temps. Il est passé de 25 dollars en 2020 à moins de 0,50 dollars aujourd’hui. Cela s’est produit alors que l’entreprise continuait à dépenser de l’argent pour se préparer à ses livraisons de véhicules. Canoo a perdu plus de 500 millions de dollars au cours des quatre derniers trimestres.

Les avantages de Canoo sont qu’elle réduit ses pertes et qu’elle a un énorme carnet de commandes en retard. De plus, contrairement à Faraday Future, elle cible un marché de niche dans le secteur des livraisons. Cela en fait une meilleure entreprise que FFIE et Mullen.

Le défi pour Canoo, comme je l’ai écrit ici , est que son bilan n’est pas assez solide pour financer ces projets. Il s’est terminé le trimestre dernier avec seulement 5 millions de dollars et des charges à payer de plus de 44,6 millions de dollars.

Groupe bourreau de travail

Le cours de l’action Workhorse Group (NASDAQ : WKHS) a chuté, passant de 42,80 $ en 2021 à 0,44 $. Les défis de l’entreprise sont les mêmes que ceux des trois autres. Il a dépensé beaucoup d’argent et trouver du financement sera difficile.

Elle disposait de plus de 140 millions de dollars de liquidités au deuxième trimestre de l’année dernière et de 62,4 millions de dollars au cours de la même période cette année. L’entreprise enregistre plus de 23 millions de dollars de pertes trimestrielles. Elle devra donc lever des capitaux supplémentaires pour financer ses opérations.