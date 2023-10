Memeinator au centre de l’attention alors que la Chine et Google ont fait des annonces en matière d’IA aujourd’hui

La Chine s’est engagée à porter sa puissance de calcul à 300 exaflops au cours des deux à trois prochaines années, ont annoncé ce matin ses principaux ministères.

La Chine veut augmenter sa puissance de calcul de 50 %

Copy link to section

Au moment d’écrire ces lignes, la deuxième économie mondiale dispose d’une capacité de calcul égale à 197 exaflops seulement. En d’autres termes, Pékin s’efforce d’augmenter sa puissance de calcul de 50 % d’ici 2025.

La divulgation d’aujourd’hui est une caractéristique de la course en cours pour l’IA avec les États-Unis. Selon Akshara Bassi, analyste principal de Counterpoint :

La Chine a constaté que, traditionnellement, chaque yuan investi dans la puissance de calcul génère 3 à 4 yuans de production économique. Ces investissements font écho à ses projets visant à stimuler la production grâce à l’intégration de l’IA.

Lundi également, Google Cloud a introduit de nouvelles fonctionnalités de recherche basées sur l’intelligence artificielle qui, selon lui, seront particulièrement utiles pour les professionnels de santé.

Il est évident que 2023 a été l’année de l’intelligence artificielle. Il est difficile de passer ne serait-ce qu’un jour cette année sans nouvelles sur le front de l’IA – et il est donc concevable que les plates-formes prometteuses, récemment lancées, basées sur l’intelligence artificielle, comme Memeinator, puissent en bénéficier à l’avenir.

En quoi Memeinator est-il un acteur de la course à l’IA ?

Copy link to section

Saviez-vous que les pièces de mème ne valaient même pas assez pour être qualifiées de « marché » avant le début de la pandémie ? Mais il n’a fallu qu’environ deux ans pour que ce soit un « marché » de 20 milliards $.

C’est le genre de croissance que le projet Memeinator, basé sur la blockchain et récemment lancé, vise à exploiter. Mais ce n’est pas très excitant, non ? Donc, c’est une autre pièce de monnaie, une grosse affaire, hein.

Ce qui est réellement intéressant et unique à propos de MMTR, c’est qu’il s’appuie sur l’intelligence artificielle pour analyser Internet à la recherche de pièces plus faibles qu’il peut essentiellement avaler pour devenir plus gros et meilleur (pour ainsi dire).

Un livre blanc disponible gratuitement pour tous sur son site Web indique donc que l’objectif ultime de Memeinator est de détruire les pièces frauduleuses et frauduleuses qui font honte au marché des pièces de mème jusqu’à ce qu’elles dominent l’espace dans son ensemble.

Si vous souhaitez en savoir plus sur MMTR, vous pouvez visiter son site Web ici.

MMTR est sur le point d’atteindre son objectif de prévente

Copy link to section

Naturellement, vous ne voudriez pas investir votre argent dans une pièce de monnaie qui n’est pas particulièrement intéressante en termes de demande.

À cette fin, il convient de mentionner ici que Memeinator a déjà collecté plus de 651 000 $ en quelques semaines seulement. Son objectif est de récolter environ 694 000 $ lors de la prévente en cours. Alors, rassurez-vous, nous sommes en bonne voie pour atteindre cet objectif dans les prochains jours.

C’est peut-être aussi le moment idéal pour investir dans MMTR, étant donné qu’il ne coûte que 0,0112 $ au moment de la rédaction et qu’il devrait clôturer la prévente en hausse de 132 %.

Une fois la prévente terminée, Memeinator trouvera sa place sur des échanges de crypto-monnaies notables qui tendent à débloquer la prochaine renonciation à la demande, ce qui se traduira généralement par une nouvelle appréciation des prix.

Pour plus d’informations sur la façon d’investir dans MMTR, cliquez ici et visitez le site Web.

Memeinator (MMTR) pourrait bénéficier d’un rallye de Bitcoin

Copy link to section

Rappelons que Memeinator est à la base lié à l’IA – et que l’intelligence artificielle est un marché qui, selon Statista, verra sa valeur être multipliée par dix d’ici la fin de cette décennie.

En termes simples, l’attention continue portée à l’IA et la croissance rapide qui en résulte pourraient constituer un vent favorable important pour le jeton MMTR.

Lundi également, un analyste crypto appelé « Checkmate » sur X.com (anciennement connu sous le nom de Twitter) a réitéré son point de vue optimiste sur Bitcoin et a écrit :

Bitcoin est toujours bel et bien dans une zone de valeur, se négociant en dessous du véritable coût du marché (29 700 $). À court terme, qui sait, mais pour les investisseurs axés sur la valeur, les baissiers se trompent à ces prix.

C’est important car un large éventail de crypto-monnaies ont généralement tendance à s’accrocher au Bitcoin. Si ça monte, ils suivent. S’il coule, elles plongent aussi. Ainsi, MMTR – étant donné qu’il s’agit essentiellement d’une crypto-monnaie, on peut s’attendre à ce qu’elle se renforce à mesure que Bitcoin commence à se rétablir vers ses sommets historiques, comme beaucoup le pensent éventuellement.

Plus de détails sur Memeinator sont disponibles sur le site Web ici.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.