Shiba Inu et Dogecoin ont perdu de leur élan au cours des dernières années, alors que les investisseurs s’éloignent des pièces de mème traditionnelles. SHIB a vu son prix plonger à 0,0000068 $, son plus bas niveau de juin 2023. Il s’est effondré de plus de 39 % par rapport à son plus haut niveau de cette année.

De même, le prix du Dogecoin est tombé à 0,056 $, son point le plus bas de juin. Il a chuté à deux chiffres par rapport à son sommet de cette année. D’autres pièces de mème traditionnelles comme Dogelon Mars, Floki Inu et Baby Doge se sont également écrasées, comme bien d’autres crypto-monnaies.

Shiba Memu à la rescousse ?

Les pièces de mème ont reculé en raison de la demande relativement faible des investisseurs. Elles ont également chuté en raison des actions de la Réserve fédérale et des régulateurs américains. La Fed a relevé ses taux de zéro en 2022 à un sommet sur plusieurs décennies de 5,50 %. Les responsables ont laissé entendre qu’ils procéderaient à une autre hausse cette année.

La SEC s’est également montrée assez agressive ces derniers mois. Il a récemment poursuivi Binance et Coinbase, les deux plus grandes sociétés du secteur. En outre, il a continuellement refusé à des sociétés comme VanEck, Fidelity, Blackrock et Grayscale leurs ETF Bitcoin au comptant.

Malgré le pessimisme, Shiba Memu vise à changer cette tendance. Sa vente symbolique s’est poursuivie et approche désormais le niveau important de 4 millions $. Il a récolté 3,73 millions $ au cours des deux derniers mois.

Shiba Memu sera différent des autres jetons comme Shiba Inu et Dogecoin. D’une part, il sera livré avec un utilitaire intégré, y compris son intégration avec l’intelligence artificielle (IA). Sa technologie d’IA sera très avancée et inclura des technologies telles que le traitement du langage naturel (NLP), l’analyse des sentiments, la reconnaissance d’images et de vidéos et l’analyse prédictive. Vous pouvez acheter Shiba Memu ici.

Shiba Memu, est-ce un bon investissement ?

Shiba Memu vise à être une meilleure pièce de monnaie que les pièces populaires comme Pepe, Bonk, Shiba Inu et Dogelon Mars. Son objectif est d’y parvenir en utilisant l’IA à des fins de marketing. Et à l’avenir, les développeurs visent à garantir la création d’une suite complète de produits, comprenant le métaverse et les jeux.

Le rapport risque/rendement de cet investissement semble donc favorable. Cela signifie que l’achat de quelques jetons Shiba Memu pourrait générer des rendements substantiels lorsqu’ils sont répertoriés sur des bourses décentralisées et centralisées clés telles que Binance, Coinbase et Uniswap.

Le jeton Shiba Memu aura 1 milliard de jetons. 85 % de ces jetons sont désormais vendus lors d’un événement de prévente tandis que 10 % d’entre eux iront aux plateformes de CEX et de DEX. D’autres jetons iront aux développeurs et à la liquidité inter-chaînes.

Cependant, Shiba Memu reste un actif risqué, comme nous l’avons vu avec des jetons mèmes clés comme Bonk et Milady. Par conséquent, vous ne devez investir que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.