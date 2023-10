Shiba Memu (SHMU) reste stable malgré la tendance baissière généralisée du marché : voici pourquoi

Plus

Plus

Plus

Le marché des crypto-monnaies a maintenu une tendance à la baisse en 2023 et les altcoins continuent de souffrir. De plus, les jetons de mème tels que Dogecoin ont perdu l’attrait qu’ils avaient autrefois en raison de baisses de prix incessantes. Alors que les mouvements de prix sauvages pourraient être habituels dans la sphère des mèmes cryptographiques, Shiba Memu veut changer la donne avec l’IA et une utilité concrète.

Shiba Memu est une pièce de monnaie révolutionnaire qui exploite l’intelligence artificielle pour se commercialiser suffisamment, et « elle peut faire le travail de 100 agences de marketing ». Ses offres uniques ont attiré les acteurs de l’industrie des crypto-monnaies malgré l’hiver en cours. L’altcoin a levé 3 779 460,27 $ lors de sa prévente, confirmant la confiance des investisseurs dans le jeton SHMU.

Cependant, qu’est-ce qui différencie Shiba Memu des Dogecoins, qui n’ont pas pu survivre malgré le soutien du PDG de Tesla, Elon Musk ?

Comprendre Shiba Memu

Copy link to section

Shiba Memu est un nouveau jeton de mème qui utilise la technologie de l’IA pour se faire connaître à l’échelle mondiale. L’alt est différent des autres pièces numériques thématiques. Son site Web indique que :

« Contrairement à d’autres jetons de mème, qui nécessitent des efforts marketing importants de la part des équipes humaines pour gagner du terrain, Shiba Memu créera ses stratégies marketing, rédigera ses propres relations publiques et se promouvra sur les forums et réseaux sociaux pertinents. »

De plus, Shiba Memu apprendra quotidiennement des compétences en marketing mises à jour, élargissant ainsi sa portée grâce à des stratégies de promotion de premier ordre pour garantir un succès à long terme.

Une monnaie de mème avec des cas d’utilisation

Copy link to section

Le secteur des pièces de monnaie de mèmes est passé d’une capitalisation boursière de 0 $ à plus de 20 milliards $ en 2022. Cependant, les actifs sur le thème canin ont sous-performé les marchés baissiers, et le manque d’utilité semble être le principal défi. La plupart des gens considèrent ces mèmes cryptographiques comme de jolis jetons qui ne reposent sur rien d’autre que le battage médiatique.

Par exemple, Shiba Inu a perdu 34,01 % au cours des douze derniers mois, tandis que Bitcoin a gagné 40 % au cours de cette période.

Graphique montrant l’évolution des prix du SHIB sur un an, Coinmarketcap.

Pendant ce temps, Shiba Memu résout les problèmes d’utilité dans le monde des pièces de mème. Outre son visage attrayant, Shiba Memu s’est imposé comme un investissement lucratif qui peut générer des rendements solides grâce à des fonctionnalités telles que les algorithmes de traitement du langage naturel basés sur l’IA.

En outre, les investisseurs de Shiba Memu bénéficieront de divers avantages, notamment en suggérant des pistes pour que l’actif se commercialise lui-même. Les détenteurs recevront des récompenses telles que plus de pièces SHMU si l’équipe accepte la recommandation.

De plus, l’IA de la plateforme semble illimitée car elle peut renforcer le marketing grâce à l’analyse des sentiments. Il scrute les réseaux sociaux et les forums pour découvrir des préjugés en faveur de Shiba Memu. Les développeurs peuvent utiliser les données pour intensifier leurs efforts de marketing et dissiper les inquiétudes que pourraient avoir les détenteurs potentiels. Le mème révolutionnaire promet d’apporter ce que veut la communauté.

Faut-il acheter des jetons Shiba Memu ?

Copy link to section

En effet, l’industrie des crypto-monnaies reste un domaine hautement concurrentiel, et Shiba Memu pourrait être un autre rouage dans le spectre des actifs numériques. Cependant, deux choses distinguent le jeton SHMU de ses concurrents. Outre sa communauté dynamique, l’exploitation de l’IA pour l’auto-marketing et une utilité améliorée permet à Shiba Memu de se démarquer.

Shiba Memu s’échangeait à 0,033400 $ au moment de la publication. Les premiers utilisateurs bénéficieront de prix réduits alors que la valeur du jeton augmente quotidiennement à 18 heures GMT. En outre, les passionnés peuvent participer à des concours pour gagner des récompenses impressionnantes.

Vous pouvez visiter le site Web de Shiba Memu pour rejoindre la prévente.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.