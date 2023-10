Uniswap lance une version Android bêta fermée de son portefeuille

L’échange crypto décentralisé Uniswap a franchi une étape importante dans l’expansion de sa portée en lançant une version bêta de son application de portefeuille mobile pour les utilisateurs d’Android. Cette décision vise à rendre le plus grand échange cryptographique décentralisé au monde plus accessible à un public plus large.

Uniswap, connu pour avoir traité plus de 1,7 billion de dollars de transactions depuis sa création, n’était auparavant disponible que sur PC et appareils mobiles iOS, mais il étend désormais ses offres mobiles aux utilisateurs d’Android.

Prise en charge multi-chaînes pour les utilisateurs d’Android

L’application de portefeuille bêta Android, lancée le 12 octobre, offre une gamme de fonctionnalités aux utilisateurs.

L’une des fonctionnalités les plus remarquables est sa capacité à permettre aux utilisateurs de sélectionner des pièces sur différents réseaux blockchain sans avoir besoin de changer manuellement de réseau. Cela rationalise l’expérience utilisateur et est compatible avec divers réseaux, notamment Polygon, Arbitrum, Optimism, Base et BNB Chain.

Uniswap prévoit également d’améliorer la compatibilité des chaînes à l’avenir, garantissant une expérience multi-chaînes transparente.

Sécurité et transparence des transactions améliorées

L’application de portefeuille Android d’Uniswap donne également la priorité à la sécurité et à la sensibilisation des utilisateurs.

Pour se prémunir contre les attaques frontales et sandwich, l’application achemine les transactions Ethereum via un pool privé. Les utilisateurs ont la possibilité de désactiver cette fonctionnalité selon leurs préférences. De plus, l’application détecte la plupart des pièces avec des frais de transfert intégrés et affiche ces frais directement dans l’interface, offrant ainsi aux utilisateurs une transparence concernant les coûts de transaction.

Pour ceux qui souhaitent mettre la main sur le portefeuille Android, Uniswap a mis en place une liste d’attente de courrier électronique à laquelle les utilisateurs peuvent s’inscrire pour obtenir un accès anticipé à l’application. Cette approche garantit un déploiement contrôlé tout en donnant aux passionnés la possibilité d’explorer la nouvelle plateforme Android.

“WEN ANDROID?” How about now? 🔥🔥🔥



🫳

🎤



The Uniswap wallet is coming to Android users 🌐



The Uniswap wallet is coming to Android users. The beta is LIVE.

L’équipe Uniswap prévoit également d’améliorer la transparence et la sécurité en publiant le code open source de l’application dans les semaines à venir. Cette décision fait partie d’un audit de sécurité plus large mené en partenariat avec Trail of Bits, démontrant l’engagement de la bourse en faveur de pratiques de cybersécurité robustes.

Le lancement de la version bêta du portefeuille Android Uniswap marque une avancée significative dans le monde des échanges décentralisés de crypto-monnaie, alors qu’Uniswap continue de démocratiser le paysage DeFi. Cette expansion apporte la puissance du trading décentralisé et de la fourniture de liquidités d’Uniswap à un public encore plus large, permettant aux utilisateurs d’accéder au monde de DeFi en déplacement, directement depuis leurs appareils Android.

Cependant, au moment de mettre sous presse, le jeton natif d’Uniswap, UNI, n’avait pas encore réagi à la nouvelle. Il s’échangeait à 4,01 $, en baisse de 1,80 % au cours des dernières 24 heures.