Un dollar plus faible dans un environnement de taux d’intérêt élevés

La beauté des marchés financiers est qu’ils sont fermés le week-end. Les investisseurs ont le temps de se regrouper, de repenser leurs stratégies et de préparer l’ouverture de lundi.

Le week-end est donc un moment de réflexion.

C’est également une période où beaucoup examinent la situation dans son ensemble, les tendances à long terme et la manière dont les fondamentaux peuvent influencer les marchés.

Hier, j’ai soutenu que des taux d’intérêt plus élevés pendant plus longtemps étaient le mantra des nouvelles banques centrales. Aujourd’hui, je souhaite développer cet argument en présentant une opinion plutôt impopulaire concernant la monnaie de réserve mondiale.

Plus précisément, un environnement de taux d’intérêt élevés peut-il entraîner un dollar plus faible plutôt qu’un dollar plus fort ? Tout le monde parle de la Fed et du taux élevé des fonds, donc le discours est que le dollar ne fera que se renforcer.

Je ne suis pas d’accord.

Pour cela, je vous présente une vue d’ensemble : le graphique mensuel EUR/USD.

Le dollar américain s’est renforcé tandis que les taux d’intérêt ont baissé régulièrement

Depuis des décennies, les taux d’intérêt ont chuté de façon spectaculaire. Mais la période la plus importante a peut-être été celle des dix à quinze dernières années, lorsque les taux d’intérêt ont atteint près de zéro aux États-Unis.

La baisse des taux d’intérêt est censée être une mauvaise nouvelle pour une monnaie. Mais ce n’était pas pour le dollar.

Il s’agit du graphique mensuel EUR/USD. Cela montre que le dollar américain s’est considérablement renforcé depuis la grande crise financière de 2008.

À l’époque, l’EUR/USD s’échangeait au-dessus de 1,60. Avance rapide jusqu’aux conséquences de la pandémie de COVID-19, et l’EUR/USD s’échange en dessous de 0,96.

Il s’agit d’une baisse constante de dizaines de grands chiffres (c’est-à-dire qu’un grand chiffre équivaut à cent pips) sur une période relativement courte.

Mais ce qui est intéressant ici n’est pas nécessairement la baisse du taux de change mais le fait que les taux d’intérêt ont baissé pendant tout ce temps aux États-Unis. Nous avons donc assisté à un dollar plus fort dans un environnement de taux d’intérêt bas.

Naturellement, la question suivante est la suivante : où irait le dollar américain maintenant que les taux d’intérêt sont bien loin de leurs plus bas niveaux ? De plus, alors que les banques centrales ne cessent de nous répéter que les taux d’intérêt restent plus élevés pendant plus longtemps puisque l’inflation est susceptible de rester élevée, pourquoi ne pas vendre le dollar américain alors que les tendances s’inversent ?

En résumé, l’idée de ces deux articles consacrés aux taux d’intérêt est que les tendances de long terme se sont inversées. Les taux d’intérêt ne baissent plus et ne baisseront probablement pas de sitôt.

Mais si le dollar américain s’apprécie dans un environnement de taux d’intérêt bas, il est tout à fait logique qu’il baisse dans un environnement de taux d’intérêt élevés. Par conséquent, je considère que toute force du dollar américain n’est que temporaire, alors que les marchés financiers s’efforcent de faire face à la hausse des taux d’intérêt.