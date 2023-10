Memeinator, est-ce un bon investissement alors que les investisseurs se rassemblent autour de la prévente sur une énorme promesse de mème ?

Lorsqu’ils investissent dans des crypto-monnaies de mème, les investisseurs ont une histoire à deux faces à raconter. Pensez simplement aux premiers investisseurs de Dogecoin ou aux bailleurs de fonds du jeton PEPE lors de ses débuts plus tôt cette année. Ils doivent être devenus du jour au lendemain millionnaires et milliardaires. Mais les investisseurs ont été jetés dans l’oubli pour avoir cru aux mèmes de mauvaise qualité et à leurs parodies. Alors, quelle est la voie à suivre pour les investisseurs dans les pièces de mème ? Memeinator (MMTR) a une solution, et un appel frénétique d’un destructeur de mèmes a conquis le cœur de nombreuses personnes.

Memeinator : Un destructeur potentiel de mèmes qui pourrait atteindre un capitalisation boursière d’un milliard de dollars ?

Personne ne peut nier la croissance et le rôle incontestables des crypto-monnaies de mème à l’ère de la blockchain. En partant d’une capitalisation boursière de près de 0 $ en 2020, les jetons de mème représentent désormais un superbe volume d’échanges de 36 milliards $. Cela ne s’est pas fait sans obstacles, car des mèmes faibles ont évincé les perspectives du marché.

Memeinator promet de nettoyer le secteur grâce à ses interventions marketing géniales et basées sur l’IA. Il scanne le Web, aidé par l’IA, pour trouver les mèmes pathétiques et les prend de front. Les jetons de mème manquant d’originalité et de charme seront sur le radar de Memeinator. Memeinator a un plan pour atteindre cet objectif.

Le projet investit dans une stratégie de marque et un marketing intensifs pour lui permettre de se faire une place parmi les mèmes existants. Le marketing aide Memeinator à générer une frénésie, dominant les raggots sur les réseaux sociaux. De cette façon, Memeinator peut devenir un véritable mème, délogeant ses pairs restés longtemps à la barre.

Un jeu qui sera lancé après la fin de la prévente aidera également Memeinator dans sa mission. Les joueurs affronteront des mèmes ennemis réels en combat et les détruiront. L’objectif est d’atteindre la domination et de garantir que seuls les mèmes les plus forts survivent. La fonctionnalité du jeu augmente l’utilité du jeton et fait du projet une façon amusante d’investir.

Memeinator, est-ce un bon investissement ?

Les investisseurs de Memeinator ont engrangé des bénéfices dès le début de la prévente du projet. Dans la troisième étape, le jeton est proposé à un prix attractif de 0,0112 $, avec plus de 690 000 $ de jetons vendus. La prévente de la troisième étape est presque terminée, le prix devant passer à 0,0118 $ lors de la phase suivante.

La prévente de Memeinator pourrait être lucrative pour les investisseurs cherchant à profiter des premiers gains. La prévente se déroule en 29 étapes, le prix du jeton augmentant à chaque phase. À la fin de la prévente, le prix du MMTR aura augmenté de 132 %. Du point de vue de l’investissement, les gains de prévente sont attractifs, expliquant la demande pour le jeton.

Le potentiel à long terme de Memeinator semble également admirable compte tenu de l’utilité du projet. L’IA est de plus en plus utilisée et Memeinator l’a très bien compris. En plus de soutenir la domination des mèmes, l’IA renforce le sérieux du projet. Par exemple, Memeinator utilise la technologie OpenAI et les API Twitter. Ce faisant, le projet exploite les produits existants pour gagner et fournir une utilité.

Le livre blanc de Memeinator souligne également l’utilité du projet dans les domaines du Web 3.0. Certains d’entre eux incluent une fonctionnalité de jalonnement et des NFT exclusifs pour la communauté. Ces applications ajoutent une couche utilitaire, faisant de Memeinator plus qu’une crypto-monnaie de mème.

La valeur de Memeinator, va-t-elle être multipliée par 10 ?

L’avenir de Memeinator et de son prix réside dans ses tendances d’adoption. La prévente a donné un aperçu de ce à quoi s’attendre, et pourrait voir sa valeur être multipliée par 10 une fois coté.

Memeinator vise également à figurer sur les bourses les plus populaires et sur une communauté de soutien. La disponibilité du jeton sur les principales bourses fera connaître le jeton et débloquera la demande.

D’un point de vue spéculatif, Memeinator pourrait gagner plus de 10 fois à mesure que davantage d’investisseurs rejoignent la bourse après la cotation. Les jetons de mème ont augmenté avec des marges similaires et plus élevées, et Memeinator peut reproduire les gains. À plus long terme, les gains pourraient être plus élevés à mesure que Memeinator tiendra ses promesses et débloquera davantage d’utilitaires.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.