MOAT : Ce fonds façon Warren Buffett bat constamment l’ETF SPY

Le cours de l’action de l’ETF VanEck Morningstar Wide Moat (MOAT) a reculé au cours des derniers mois alors que les inquiétudes concernant le marché persistaient. L’action du fonds a reculé à un minimum de 75 dollars vendredi, soit un niveau inférieur au plus haut de l’année de 84 dollars. Il se situe près de son plus bas niveau depuis juin.

ETF de style Warren Buffett

Vendredi, j’ai écrit sur l’ ETF Pacer US Cash Cows 100 (COWZ), un fonds composé d’entreprises de qualité que Warren Buffett adorerait. Le fonds se concentre sur les entreprises ayant une longue histoire d’augmentation de leurs flux de trésorerie disponibles (FCF).

Le VanEck Morningstar Wide Moat est un autre ETF que Warren Buffett adorerait, je pense. D’une part, il se concentre sur les entreprises disposant d’un fossé dans leur secteur. Buffett défend depuis longtemps les entreprises qui disposent d’un large avantage concurrentiel par rapport à leurs pairs.

L’ETF MOAT suit l’indice Morningstar Wide Moat Focus, qui suit 51 sociétés. Certains des principaux constituants sont des sociétés comme Alphabet, Veeva Systems, Comcast, Gilead Sciences, ICE et Marketaxess Holdings.

Un examen de toutes ces entreprises montre qu’elles disposent d’un énorme avantage concurrentiel. Alphabet est le plus grand moteur de recherche au monde tandis que Gilead détient une forte part de marché dans la division oncologie.

Intercontinental Exchange (ICE) gère les bourses les plus populaires au monde, dont la Bourse de New York. Salesforce est la plus grande société CRM tandis que Veeva Systems fournit des solutions logicielles au secteur de la santé. D’autres entreprises comme TransUnion, Ecolab et Equifax disposent également d’un fort fossé.

MOAT a une longue expérience en matière de surperformance de l’ (SPY). Les données montrent que le fonds noté cinq étoiles a fait mieux que le fonds depuis sa création. Son rendement annuel moyen au cours des cinq dernières années s’élève à 12,7 % tandis que le S&P 500 a augmenté d’environ 10,2 %. Il a enregistré des rendements annuels d’environ 13,6 %, supérieurs aux 12,64 % du S&P 500.

Prévisions du cours de l’action MOAT ETF

Le seul risque lié à l’investissement dans MOAT à l’heure actuelle est que les paramètres techniques ne sont pas favorables. Mon point de vue est que les investisseurs devraient adhérer à cette faiblesse, éventuellement en utilisant l’approche du coût moyen en dollars (DCA).

Le graphique journalier montre que l’ETF MOAT a connu une forte tendance à la baisse au cours des derniers mois. Il a franchi le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % et est passé en dessous de la moyenne mobile Arnaud Legoux (ALMA) à 50 et 200 jours.

Le fonds est tombé en dessous du support clé à 76,55 $, le point le plus haut du 2 février. Par conséquent, les perspectives à court terme du fonds sont baissières, le prochain niveau à surveiller étant de 70,30 $.