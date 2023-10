Lido discontinues Solana staking after DAO vote

Plus

Lido Finance, l’un des principaux protocoles de jalonnement liquide décentralisé avec plus de 14 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), a annoncé la cessation des services de jalonnement pour Solana (SOL). L’expansion du Lido dans l’écosystème de preuve de participation a été annoncée pour la première fois pour Solana en mai 2021.

Lido au coucher du soleil de Solana

Plus précisément, le jalonnement de SOL sur le Lido est officiellement fermé aux nouveaux utilisateurs. Pendant ce temps, les détenteurs de Lido Staked SOL (stSOL) continueront de gagner des récompenses de mise tout au long de la période d’arrêt progressif. Lido sur Solana prendra également en charge le désengagement de stSOL via l’interface du protocole jusqu’au 4 février 2024, date à laquelle le service ne sera accessible que via l’interface de ligne de commande (CLI).

Cette décision intervient après qu’un vote de la communauté a adopté une proposition de l’équipe de développeurs du Lido sur Solana, selon une annonce de blog. L’équipe du Lido a écrit :

“La cessation du Lido sur Solana intervient après qu’une proposition a été présentée au Lido DAO par P2P Validator (l’équipe de développement du Lido sur Solana), décrivant les réalisations, les défis et les perspectives d’avenir du Lido sur Solana.”

La proposition du validateur P2P envisageait deux scénarios pour le projet : soit laisser le Lido sur Solana continuer mais « avec le soutien financier du Lido DAO », soit mettre fin au soutien. La communauté Lido DAO a voté pour mettre fin aux opérations de jalonnement sur Solana, comme indiqué dans l’annonce.

“Bien que cette décision ait été difficile compte tenu des nombreuses relations solides au sein de l’écosystème Solana, elle a été considérée comme une nécessité pour le succès continu de l’écosystème plus large du protocole du Lido”, ont-ils ajouté.

Selon l’équipe P2P, la mise en place et l’exploitation du service Lido sur Solana ont coûté environ 700 000 $. Toutefois, les conditions difficiles du marché et d’autres facteurs ont entraîné une perte de plus de 480 000 dollars. Pour continuer, il aurait fallu un apport financier important de la part du DAO, ce contre quoi la communauté a voté avec près de 93 % des tokens LDO (65 millions sur 70,1 millions).

Les données de DeFiLlama ont montré que la valeur totale verrouillée (TVL) de SOL sur le Lido était d’environ 55,8 millions de dollars au mardi 17 octobre. Cela ne représente que 0,39 % de la TVL du Lido et représente une baisse significative par rapport aux sommets de 440 millions de dollars enregistrés en avril de l’année dernière.