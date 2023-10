Le sentiment autour de l’ETF Bitcoin suscite une nouvelle hausse des crypto-monnaies, Shiba Memu s’envole

Les crypto-monnaies ont vu leur prix grimper en flèche lundi alors que le prix du Bitcoin est de nouveau près de la barre des 28 000 $, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies ayant augmenté de plus de 2 % pour atteindre plus de 1 110 milliards $. Que laisse présager la dernière pression d’achat qui fait passer la crypto-monnaie dans le vert pour Shiba Memu (SHMU) ?

La SEC n’a pas fait appel sur la décision concernant Grayscale – qu’est-ce que cela signifie ?

Bitcoin a bondi de plus de 3 % lundi matin, atteignant un sommet de 27 958 $ sur les principales bourses de crypto-monnaies. Cette décision laisse envisager que BTC procèdera à une cassure au-dessus de 28 000 $ et éventuellement un nouveau test de la récente zone autour de 28 600 $.

Cette situation technique semble probable alors que le marché réfléchit à l’avenir de l’ETF Bitcoin après la date limite fixée par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour faire appel d’une décision d’un tribunal américain concernant la volonté de Grayscale de convertir son fonds Bitcoin Trust en un ETF au comptant. La réaction immédiate ressemble beaucoup à celle de la fin du mois d’août, lorsque le tribunal a annulé le refus de la SEC de la proposition de conversion GBTC en ETF BTC, ce qui a permis au prix de l’actif de référence d’augmenter fortement.

Bien que l’environnement macroéconomique puisse avoir un impact sur les prix à court terme, la question de savoir « quand arrivera un ETF Bitcoin » suscite un sentiment positif dans l’ensemble du secteur. Pendant ce temps, la décôte de Grayscale a atteint son niveau le plus faible depuis décembre 2021. L’écart de remise, qui a commencé à se réduire fortement au début de l’année, s’est encore réduit après que la société aurait noté que l’équipe qui s’occupera de l’ETF était « opérationnellement prête » à convertir le GBTC en un ETF Bitcoin.

Les experts en ETF et les analystes de marché étudient l’approbation potentielle d’un premier ETF au comptant Bitcoin pour le marché américain au début de l’année prochaine. Les analystes de Bloomberg ont donné à cette possibilité une chance de 90 %, et beaucoup y voient un catalyseur qui pourrait être lié à la prochaine réduction de moitié pour pousser la crypto-monnaie dans un marché haussier.

Ces perspectives pour Bitcoin, Ethereum et même la meilleure pièce de monnaie Dogecoin, sont-elles susceptibles de faire grimper le prix de Shiba Memu ? Comprendre la proposition de valeur de la nouvelle pièce de mème pourrait être essentiel pour les investisseurs qui cherchent un joyau potentiel parmi la foule de pièces.

Qu’est-ce que Shiba Memu ?

Shiba Memu est un nouveau projet de crypto-monnaie au sein de la sphère des mèmes. Mais contrairement à la pièce de mème classique, ce projet cherche à apporter plus d’utilité à la communauté via une intégration unique de la blockchain et de l’intelligence artificielle.

L’utilisation de l’IA par Shiba Memu vise à dynamiser les efforts de marketing du mème, avec l’utilité supplémentaire du jeton SHMU résultant en un écosystème robuste qui se transformera en grande partie en une machine de marketing efficace.

Le tableau de bord d’IA du projet permettra aux détenteurs de jetons SHMU d’interagir et de fournir des commentaires et des suggestions, les utilisateurs ayant la possibilité de gagner des jetons pour les suggestions intégrées. Les détenteurs peuvent également jalonner leurs jetons SHMU, tandis que la promesse d’une utilité supplémentaire s’étend aux étapes de la feuille de route telles que les jeux play-to-earn et les NFT.

Pourquoi cet énorme intérêt pour Shiba Memu ?

Si les conditions du marché basées sur d’éventuelles nouvelles sur les ETF et la réduction de moitié du Bitcoin s’alignent pour un marché haussier, acheter des jetons Shiba Memu au cours de sa prévente pourrait s’avérer être une excellente décision.

Comme indiqué ci-dessus, l’approche unique du développement de projets et l’inclusion de fonctionnalités utilitaires clés font de Shiba Memu l’un des meilleurs nouveaux projets pour 2023.

Des projets comme Dogecoin, Shiba Inu et Pepe ont acquis une popularité massive, atteignant de nouveaux niveaux de prix dans un contexte de traction communautaire plus large. Mais comme on a pu le constater au cours des derniers mois, une grande partie du battage médiatique qui alimente ce sentiment provient du pouvoir des influenceurs plutôt que d’une véritable utilité symbolique. En tant que tel, enlevez le battage médiatique de l’équation et tout semble bloqué.

Plutôt que de s’appuyer sur des événements irréguliers, Shiba Memu cherche à insuffler dès le départ la fonctionnalité alimentée par l’IA. Plutôt qu’une croissance éphémère, le projet se veut progressif et autosuffisant. C’est probablement la raison pour laquelle les investisseurs cherchant à investir dans un nouveau projet adoptent largement la prévente de SHMU.

Actuellement, le projet a permis de récolter plus de 3,8 millions $, ce jalon étant potentiellement atteint grâce à l’offre massive que pourrait offrir la prévente. Les investisseurs savent également que le jeton pourrait exploser lorsqu’il sera finalement mis en ligne sur les bourses et que se positionner en profitant des prix actuels pourrait être une opportunité à ne pas manquer.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.