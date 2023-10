Cardano DeFi TVL bloqué à un niveau record alors que la croissance ralentit

L’activité dans l’écosystème de Cardano ralentit à mesure que l’hiver cryptographique se poursuit et que la concurrence dans le secteur augmente. Les données montrent que la valeur de l’ADA verrouillée dans l’écosystème DeFi a atteint un niveau record de 625 millions.

L’écosystème s’est bien comporté en 2023 depuis qu’il a commencé l’année avec plus de 204 millions de pièces ADA. Cependant, récemment, le volume de jetons entrant dans l’écosystème a augmenté à un rythme plus lent.

MinSwap, un échange décentralisé de l’écosystème de Cardano, est la plus grande dApp avec plus de 39 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL). Indigo, une plateforme de position de dette garantie (CDP), possède plus de 8 millions de livres sterling d’actifs. D’autres acteurs de premier plan de l’écosystème, tels que Liqwid, Optim Finance et Djed Stablecoin, ont également enregistré une croissance robuste.

Les engagements des développeurs sont un autre signe que l’industrie ralentit. Ces engagements ne s’élevaient qu’à 22 au cours des dernières 24 heures, contre un pic de 50 en mars. En outre, le total des frais perçus par Cardano a ralenti.

Cardano et d’autres blockchains de couches 1 et 2 sont confrontés à de nombreux défis alors que l’hiver crypto se poursuit. Par exemple, la concurrence dans le secteur s’est considérablement accrue. Certaines des alternatives qui ont récemment gagné du terrain sont Arbitrum, Optimism et Base, qui appartiennent à Coinbase.

Les autres réseaux de couche 1 qui constituent de bonnes alternatives à Cardano sont Avalanche, Cronos et Kava,

La politique monétaire est l’autre défi auquel Cardano est confronté, car les taux d’intérêt restent à leur plus haut niveau depuis des décennies. La hausse des taux a rendu les actifs sûrs comme les liquidités plus attractifs. Les obligations à court terme rapportent plus de 5 %, tandis que les certificats de dépôt (CD) et les fonds du marché monétaire ont un rendement de 6 %.

L’implication de tout cela est que de nombreux investisseurs abandonnent les actifs risqués comme les actions et les crypto-monnaies pour se tourner vers des actifs sûrs. De plus, les défis juridiques en cours, comme le procès de la SEC contre Coinbase et Binance, ont incité les gens à abandonner les pièces numériques.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.