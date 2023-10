5 entreprises technologiques qui sont passées des licornes aux penny stocks

La dernière décennie a été une période de boom pour les startups technologiques, certains analystes la comparant à la bulle Internet. Soutenues par la faiblesse des taux d’intérêt, les sociétés de capital-risque ont investi dans des milliers d’entreprises. Si certaines entreprises comme Airbnb et Uber ont obtenu des résultats modestes en tant qu’entreprises publiques, beaucoup d’entre elles n’ont pas réussi. Voici quelques-unes des principales entreprises qui sont passées des licornes aux penny stocks.

Nous travaillons

WeWork (NASDAQ : WE) illustre les excès du récent boom technologique. La société a levé des milliards de dollars auprès de Softbank, ce qui lui confère une valorisation maximale de plus de 45 milliards de dollars. L’entreprise se développait rapidement et a dépassé IWG, la société mère de Regus, pour devenir le plus grand acteur du secteur.

Le cours de l’action WeWork s’est effondré de 99 % et sa capitalisation boursière est passée à seulement 134 millions de dollars. C’est un incinérateur d’argent liquide qui perd des millions de dollars chaque jour. Dans le même temps, elle a des obligations de location valant des milliards. Et récemment, elle a délivré un avis de continuité d’exploitation et a commencé à renégocier ses baux.

Je pense que les chances de survie de WeWork sont extrêmement limitées en raison de son passif élevé, de la lente croissance de ses utilisateurs et de son bilan mince. Il est devenu un penny stock, dont les actions se négocient à 2 dollars.

https://www.youtube.com/watch?v=X2LwIiKhczo&t=2s&pp=ygUKd2V3b3JrIGlwbw%3D%3D

BuzzFeed

BuzzFeed (NASDAQ : BZFD) était une autre startup technologique de haut vol à son apogée. L’entreprise était connue pour créer du contenu et des listes viraux. En conséquence, de nombreux analystes et sociétés de capital-risque considéraient que c’était l’avenir des médias.

Le cours de l’action Buzzfeed s’est effondré de 96 % par rapport à son sommet, tandis que sa capitalisation boursière est tombée à seulement 43 millions de dollars. L’entreprise a continué à saigner des liquidités alors que sa croissance a ralenti. BuzzFeed perd également de sa pertinence auprès de nombreux jeunes, qui passent la plupart de leur temps sur TikTok. Vice Media, un concurrent, a déposé son bilan en mai.

Le RéelRéel

The RealReal (NASDAQ : REAL) est une entreprise qui vise à perturber la partie haut de gamme de l’industrie de la mode. L’entreprise propose un marché biface où les gens peuvent acheter et vendre leurs vêtements et leurs bijoux.

L’activité de RealReal se porte relativement bien puisque son chiffre d’affaires total est passé de plus de 213 millions de dollars en 2018 à plus de 603 millions de dollars en 2022. Cependant, cette croissance s’est soldée par une perte importante puisque la perte nette totale est passée de 75 millions de dollars à plus de 209 millions de dollars..

Le cours de l’action RealReal s’est effondré de 94 % et s’échangeait à 1,55 $. Sa capitalisation boursière est tombée à seulement 158 millions de dollars. Il a sous-performé car les investisseurs restent préoccupés par son potentiel de croissance et son manque de bénéfices.

Tous les oiseaux

Le cours de l’action Allbirds (NASDAQ : BIRD) a chuté de plus de 99 % depuis son introduction en bourse. Ce krach a porté sa capitalisation boursière totale à seulement 143 millions de dollars. À son apogée, l’entreprise était valorisée à plus d’un milliard de dollars.

Allbirds a traversé une période difficile en tant qu’entreprise publique. Alors que ses ventes sont passées de 193 millions de dollars en 2019 à 297 millions de dollars en 2022, ses pertes ont grimpé à plus de 114 millions de dollars. Allbirds a souffert de problèmes de qualité et de stratégie. Par exemple, il s’est étendu à d’autres catégories comme l’habillement mais a été contraint de l’abandonner. La demande est également faible et la consommation de liquidités est élevée.

Avoine

Le cours de l’action Oatly (NASDAQ : OTLY) s’est effondré de plus de 97 % après son introduction en bourse. Après avoir culminé à 28,4 dollars, l’action a plongé à 0,55 dollars. La société, soutenue par Oprah Winfrey et Natalie Portman, a levé 1,4 milliard de dollars lors de son introduction en bourse en 2021. La plupart de ces fonds ont désormais disparu, puisque sa trésorerie totale et ses investissements à court terme s’élèvent à 340 millions de dollars.

Oatly est tombé en disgrâce auprès des investisseurs et des consommateurs. Certains signes indiquent que la demande de lait d’avoine et d’autres produits comme la viande artificielle est en baisse. La concurrence dans le secteur a également fortement augmenté ces dernières années.

https://www.youtube.com/watch?v=kVp0n9Nnt2Y&pp=ygUKb2F0bHkgY25iYw%3D%3D

La plupart de ces anciennes licornes connaîtront probablement des difficultés dans un environnement de taux d’intérêt élevés. Certains, comme WeWork, pourraient faire faillite en raison des difficultés de financement. D’autres, notamment The RealReal, pourraient renouer avec la croissance et rebondir sur le long terme.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.