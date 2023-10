L’UE accepte de partager les données fiscales sur les crypto-monnaies, mais est-ce bon pour Shiba Memu ?

Les réglementations liées aux crypto-monnaies rattrapent le secteur des actifs numériques après une incertitude prolongée. Les dernières en date sont de nouvelles règles de partage de données fiscales sur les crypto-monnaies, que les responsables de l’Union européenne ont acceptées mardi. Cela survient alors même que les actifs cryptographiques continuent de croître, les investisseurs investissant toujours dans le secteur. Shiba Memu (SHMU), une crypto-monnaie mème à venir, en fait partie. Depuis l’ouverture de la prévente, les investisseurs ont acheté pour plus de 3,9 millions $ de SHMU. Mais comment les réglementations émergentes changent-elles le paysage de l’investissement ?

Nouveau partage de données dans l’UE pour accroître la conformité fiscale

Les nouvelles règles de l’UE de la huitième directive sur la coopération administrative (DAC8) visent à améliorer la conformité en matière de crypto-monnaies. Les nouvelles règles obligent les entités associées aux crypto-monnaies à partager des informations concernant les avoirs cryptographiques des clients. Les données sont automatiquement déclarées aux autorités fiscales.

DAC8, qui devrait être officiellement enregistré sur le parcours officiel de l’UE, entrera en vigueur 20 jours après sa publication. Les membres de l’UE ont proposé ces règles l’année dernière pour combler les lacunes liées à l’exode potentiel d’actifs réalisé via des actifs numériques.

Les règles couvrent diverses crypto-monnaies, telles que les pièces stables, les jetons financiers décentralisés et les jetons non fongibles. Les retours des produits cryptographiques tels que le jalonnement sont également couverts.

L’UE affirme que les nouvelles règles complètent sa réglementation historique sur les marchés des actifs cryptographiques (MiCA). Les nouvelles règles s’appliquent également aux entités financières en ce qui concerne la monnaie électronique et les CBDC.

Réglementation sur les crypto-monnaies et Shiba Memu

Il est clair que la réglementation est une évolution inévitable pour la cryptographie, les règles de l’UE soulignant cette tendance. Il s’agit toutefois d’une note bienvenue, car le secteur déplore depuis longtemps un manque de certitude.

Un point positif de la réglementation sur les crypto-monnaies est la demande accrue de projets de grande utilité et de valeur. Les bénéfices seront obtenus à mesure que les réglementations débarrassent le secteur des mauvaises pratiques, renforçant ainsi la confiance du marché. En conséquence, les projets de crypto-monnaie de qualité prospéreront.

Shiba Memu se présente comme un projet de crypto-monnaie durable. Le projet exploite le pouvoir de l’IA pour s’auto-commercialiser. Pour de nombreux amateurs de mèmes, c’est un nouvel acteur bienvenu. Le paysage des mèmes manque de ce type de projet, s’appuyant souvent sur les mentions d’influenceurs pour gagner du terrain.

Grâce à l’IA, Shiba Memu apprend tout le temps, devenant ainsi toujours plus intelligent et puissant. En tant que telle, l’équipe s’attend à ce que Shiba Memu surfe sur la frénésie des mèmes et devienne populaire. Cela permettra au jeton d’offrir un retour sur investissement élevé aux investisseurs.

Shiba Memu, est-ce un bon investissement ?

Shiba Memu tire son utilité de l’IA, ce qui le rend attrayant pour les investisseurs axés sur la valeur. Contrairement à ses pairs, qui perdent de leur élan une fois que le battage médiatique existant diminue, Shiba Memu peut se réinventer. Cette fonctionnalité permet à Shiba Memu de gagner de la valeur et de ne pas sucomber aux craintes des investisseurs concernant la non-durabilité.

Les premiers investisseurs comptent également sur les éléments sociaux du projet. Shiba Memu dispose d’un tableau de bord d’IA pour interagir avec sa communauté. Les utilisateurs posent des questions et reçoivent des commentaires. Ils peuvent également utiliser le tableau de bord pour connaître les dernières tendances en matière de publicité créative. L’engagement social aide le projet à maintenir son dynamisme et à augmenter sa valeur.

Shiba Memu a également un programme de jalonnement. Le produit permet aux investisseurs de gagner tout en contribuant à la croissance de la plateforme. Le jalonnement débloque également des liquidités pour SHMU, permettant au jeton de maintenir ses gains.

Au fil du temps, Shiba Memu devrait gagner du terrain et prendre de la valeur. Les premiers investisseurs ont déjà gagné du terrain grâce à son étiquette de mème alors que le jeton augmente quotidiennement à 18 heures GMT. Alors que son prix de départ était de 0,011125 $, Shiba Memu est désormais évalué à 0,034750 $. Le prix est trois fois supérieur à son prix initiale, générant d’énormes gains pour les investisseurs.

Faut-il investir dans Shiba Memu cette semaine ?

La prévente de Shiba Memu touche à sa fin, il ne reste que 13 jours. Une fois la prévente terminée, les investisseurs devront attendre pour pouvoir acheter le jeton sur les bourses. Investir aujourd’hui est logique car on obtient des jetons à bas prix avec un rendement potentiel qui pourrait multiplier l’investissement jusqu’à 10 fois.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.