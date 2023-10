Bitcoin, or et Shiba Memu prospèrent alors que la déroute des bons du Trésor se poursuit

Le marché financier a été relativement volatil cette semaine alors que les investisseurs ont observé la guerre en cours entre Israël et le Hamas, la flambée des prix du pétrole brut et la déroute actuelle des obligations. Le pétrole brut Brent a fait un bond pour passer à 95 $ tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a grimpé à 93 $.

Les turbulences sur le marché obligataire se sont poursuivies, les bons du Trésor à 30 ans atteignant un sommet de plusieurs décennies de 5 %. Les taux hypothécaires sont également revenus à 8 %, leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Cette performance s’est produite alors que les prix de l’énergie ont grimpé et que Jerome Powell a fait une déclaration relativement belliciste. Il a fait valoir que l’inflation du pays restait obstinément élevée et que les taux pourraient rester à ce niveau élevé pendant un certain temps. Il a néanmoins mis en garde contre les risques géopolitiques persistants.

La crypto-monnaie et l’or étaient des valeurs refuges

Copy link to section

En période de risque élevé, les investisseurs ont tendance à se tourner vers les valeurs refuges pour protéger leurs investissements. Récemment, ces valeurs refuges incluent les obligations d’État à court terme, l’or et même les crypto-monnaies.

L’or, qui est souvent considéré comme une meilleure alternative au dollar américain, a bondi à près de 2 000 $ l’once. Cela signifie qu’il a bondi de près de 10 % par rapport à son plus bas niveau du mois d’octobre.

Bitcoin est également devenu une autre valeur refuge dans l’industrie de la crypto-monnaie. Après avoir plongé à 24 700 $ au début du mois de septembre, BTC a bondi à 30 000 $ cette semaine. Cela s’est produit alors que les investisseurs restaient optimistes quant au fait que la Securities and Exchange Commission (SEC) accepterait bientôt un ETF Bitcoin au comptant.

Dans un communiqué, Gary Gensler a déclaré que l’agence étudiait toujours les candidatures de sociétés comme Blackrock, Invesco et Fidelity. Et dans une déclaration distincte, Larry Fink de Blackrock a déclaré que la société avait constaté une demande accrue de Bitcoin parmi les investisseurs institutionnels.

Un autre catalyseur du Bitcoin a été les bénéfices de Tesla. Même si les activités de la société ont ralenti au cours du trimestre, elle a continué à détenir ses Bitcoins, d’une valeur de plus de 300 millions $. Il y avait des rumeurs selon lesquelles la société envisageait de se désengager de la crypto-monnaie.

Shiba Memu est en plein essor

Copy link to section

Pendant ce temps, Shiba Memu, la prochaine pièce de monnaie de mème, a continué à prospérer. Comme vous pouvez le voir ici, les développeurs ont levé plus de 3,9 milliards $ au cours des trois derniers mois. Cela en fait l’une des ventes de jetons les plus populaires de l’année.

Pour commencer, Shiba Memu est une crypto-monnaie à l’intersection de pièces de monnaie comme Bonk et Shiba Inu et de l’industrie en croissance rapide de l’intelligence artificielle (IA). Les développeurs visent à créer une pièce de mème dotée d’une utilité approfondie, ce qui l’aidera à se développer au fil du temps.

Contrairement à de nombreuses pièces de mème, Shiba Memu a une vision à long terme. Les développeurs estiment que ses fonctionnalités avancées d’IA lui permettront de s’auto-commercialiser efficacement.

Nous avons vu de nombreux investisseurs devenir millionnaires dans le passé. Par exemple, on estime que la personne la plus riche de Shiba Inu valait plus de 500 millions $ à son apogée. Récemment, nous avons vu de nombreuses personnes devenir extrêmement riches en investissant simplement dans Pepe.

Néanmoins, il existe des risques lorsqu’on investit dans des pièces de monnaie comme Shiba Memu, qui nécessitent des stratégies avancées de gestion des risques. Par exemple, vous ne devez allouer que les fonds que vous pouvez vous permettre de perdre et diversifier vos avoirs.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.