Microsoft « change les règles du jeu sur la génération IA » après les résultats du premier trimestre

Microsoft Corp (NASDAQ : MSFT) vient de publier de solides résultats pour son premier trimestre financier. Ses actions sont en hausse de 5,0% après les heures d’ouverture.

Microsoft Azure s’est renforcé au premier trimestre

Les investisseurs applaudissent particulièrement la croissance accélérée d’Azure.

Microsoft a signalé une croissance de 28 % d’une année sur l’autre (à taux de change constant) pour cette plate-forme de cloud computing, contre une augmentation de 25,6 % attendue. Ted Mortonson – un stratège de Baird a déclaré aujourd’hui à Yahoo Finance :

Microsoft exploite ces revenus du cloud à plusieurs niveaux. Microsoft contrôle l’entreprise. Il s’agit presque d’un poste budgétaire pour les budgets informatiques de certaines entreprises Fortune 500.

Azure OpenAI Service a ajouté 7 000 nouveaux clients au cours du trimestre récemment terminé. L’intelligence artificielle, selon la directrice financière Amy Hood, a entraîné une croissance d’environ 3 points de pourcentage pour Azure au premier trimestre. Elle s’attend à ce que la plate-forme de cloud computing fonctionne de manière stable au cours des prochains trimestres.

Les prévisions de Microsoft pour le trimestre en cours

Le cloud intelligent dans son ensemble a généré 24,3 milliards de dollars de revenus au premier trimestre, soit une croissance annualisée de 19 % meilleure que prévu. Mortonson a ajouté :

C’est l’étoile mortelle de la technologie. Ils fonctionnent à plein régime. Ils sortent de leurs couloirs traditionnels. Il s’agit d’un ensemble de produits vraiment impressionnant qui tirera parti de la croissance d’Azure à l’avenir.

Parmi les autres chiffres notables du rapport sur les résultats figurent une augmentation de 13 % des revenus de productivité et de processus métier et une augmentation de 3,0 % de More Personal Computing – toutes deux confortablement supérieures aux estimations de Street, selon le communiqué de presse sur les résultats.

Microsoft Corp prévoit désormais un chiffre d’affaires compris entre 60,4 et 61,4 milliards de dollars pour son trimestre financier en cours, soit une croissance d’environ 15 %, ce qui est à peu près conforme aux 60,9 milliards de dollars des analystes.

Faits saillants financiers de Microsoft au premier trimestre

A gagné 22,3 milliards de dollars contre 17,6 milliards de dollars il y a un an

Le bénéfice par action est également passé de 2,35 $ à 2,99 $.

Le chiffre d’affaires global a bondi de 13 % sur un an, à 56,5 milliards de dollars.

Le consensus était de 2,65 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 54,5 milliards de dollars.

Microsoft a également réussi à finaliser son acquisition d’ Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars la semaine dernière.

Vaut-il la peine d’acheter des actions Microsoft ?

Mardi, l’analyste de Jefferies, Brent Thill, a recommandé aux investisseurs de « rester longs » sur Microsoft, car celui-ci affiche une croissance à deux chiffres, même si les bénéfices de ses investissements dans l’IA n’ont même pas commencé à se faire sentir de manière significative.

Le géant de la technologie devrait commencer à vendre son outil Copilot AI à partir du 1 er novembre. Selon Mortonson de Baird :

Microsoft change les règles du jeu sur l’IA générative… ils déploient près de 11 offres Copilot. Il s’agit d’un progrès majeur pour Microsoft du point de vue de l’entreprise.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.