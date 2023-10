La prévente de Shiba Memu approche les 4 millions $ alors que l’optimisme autour de l’ETF Bitcoin fait grimper le marchés des crypto-monnaies

Le marché des crypto-monnaies a commencer cette semaine sur une course haussière dans un contexte de flottabilité accrue en raison des ETF Bitcoin au comptant. La principale pièce numérique par capitalisation boursière a surmonté l’obstacle des 31 000 $ pour explorer des niveaux supérieurs à 34 000 $ en quelques minutes.

Bitcoin s’échangeait à 34 023 $ au moment de la publication, gagnant plus de 10 % au cours de la dernière journée. Il a gagné respectivement 20 % et 30 % au cours de la semaine et du mois précédents.

Graphique montrant l’évolution des prix du BTC de Coinmarketcap

Pendant ce temps, ses derniers mouvements de prix ont catalysé les tendances à la hausse sur l’ensemble du marché alors que la capitalisation boursière de la crypto-monnaie a grimpé à 1,25 billion $. Les analystes ont attribué la tendance haussière actuelle à l’augmentation des volumes de transactions et à l’intérêt croissant pour l’approbation d’ETF.

Le sentiment actuel du marché confirme la confiance des investisseurs alors que les actifs numériques se préparent à mettre fin à l’hiver prolongé dans le secteur. Par exemple, la pièce de mème Shiba Memu continue d’attirer des investissements dans sa phase de prévente, rapportant près de 4 millions $.

Le projet Shiba Memu a collecté 3 997 775 $, ce qui témoigne d’une confiance accrue dans cette crypto-monnaie centrée sur l’IA. La pièce de mème a suscité un intérêt accru en raison de son caractère unique par rapport aux autres crypto-monnaies de mème.

Shiba Memu utilise l’IA pour se commercialiser sur différents forums sociaux, ce qui se traduira probablement par une hausse exponentielle des prix. La communauté reste enthousiasmée par ce projet, et ses étapes de prévente peuvent le confirmer. En outre, les investisseurs sont envahi d’un sentiment de FOMO et ne veulent pas passer à côté des bénéfices potentiels de Shiba Memu en raison de la tendance haussière actuelle des marchés.

Faut-il investir dans Shiba Memu ?

Shiba Memu reste un projet distinct dans le secteur des pièces de mème et de la cryptographie. Il vise à explorer comment l’IA peut aider les projets blockchain à garantir la transparence, l’autosuffisance et des rendements accrus. C’est différent des autres pièces de mème qui dépendent du battage médiatique des célébrités et des influenceurs.

Le projet Shiba Memu peut surpasser les jetons de mème renommés en termes de capitalisation boursière et de rentabilité. La feuille de route de l’alt comprend des développements impressionnants, depuis le lancement du jeton SHMU au quatrième trimestre de 2024 jusqu’à l’expansion vers de nouveaux marchés au deuxième trimestre de 2025.

De plus, Shiba Memu suivra les tendances du secteur des crypto-monnaies. Les analystes des pièces numériques estiment que la situation actuelle de l’industrie indique qu’il est possible que de nouveaux sommets soient atteints.

Les crypto-monnaies surfent sur des vagues haussières face à l’engouement actuel pour les fonds négociés en bourse Bitcoin. Les ETF verront plusieurs géants financiers, dont BlackRock et Fidelity, entrer sur le marché, catalysant des augmentations de valeur impressionnantes.

JUST IN:



BlackRock is allegedly buying a lot of Bitcoin in preparation for ETF listing. — Whale (@WhaleChart) October 24, 2023

Le gouvernement fédéral a également fait allusion à une pause dans la hausse des taux. Cela pourrait profiter aux actifs à risque. De plus, la prochaine réduction de moitié du BTC verra la principale crypto-monnaie gagner en force.

Le marché des crypto-monnaies présente des perspectives haussières et semble prêt à connaître des hausses prolongées. Pendant ce temps, les investisseurs restent confiants dans Shiba Memu. Le jeton surperformera probablement au milieu de rallyes généralisés, compte tenu de sa connexion à l’IA, de son utilité et des développements à venir par les développeurs de SHMU.

Notamment, le prix du jeton SHMU augmente quotidiennement à 18 heures GMT. Il s’échangeait à 0,036100 $ lors de cette publication. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le projet sur le site Web.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.