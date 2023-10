Voici pourquoi le prix du protocole Mina est devenu parabolique

Le prix du protocole Mina est devenu vertical mardi alors que les autres crypto-monnaies ont augmenté. Le jeton a plus que doublé en atteignant un sommet de 0,913 $, le niveau le plus élevé depuis le 24 mars. À son apogée, le jeton a grimpé de plus de 165 % par rapport au niveau le plus bas de cette année, lui conférant une capitalisation boursière de plus de 780 millions de dollars.

Mina est une plateforme blockchain qui vise à devenir la prochaine alternative à Polygon, Optimism et Arbitrum. Il s’agit de la blockchain la plus légère au monde qui utilise des preuves de connaissance nulle (zk) pour créer des dApps dans tous les secteurs de la finance décentralisée (DeFi), des jetons non fongibles (NFT) et du mobile.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Le prix de Mina a augmenté principalement en raison de la course haussière actuelle de la cryptographie. Le Bitcoin a grimpé à 35 000 $ pour la première fois depuis mai 2022. Il a plus que doublé cette année alors que les investisseurs se préparent à l’approbation d’un ETF Bitcoin au comptant par la Securities and Exchange Commission. Une telle démarche entraînerait davantage d’afflux dans l’industrie.

En conséquence, la plupart des crypto-monnaies ont continué à augmenter mardi. La capitalisation boursière totale de toutes les monnaies numériques a grimpé à plus de 1 260 milliards de dollars. Outre Mina, les autres principales crypto-monnaies qui ont augmenté sont Conflux, Pepe, Injective, Rocket Pool et Woo Network.

Le prix du protocole Mina a également grimpé après la cotation du jeton par UpBit, une société sud-coréenne. UpBit est l’un des échanges de crypto-monnaie les plus actifs au monde. Dans le passé, les traders Upbit ont poussé certaines crypto-monnaies à la hausse.

En effet, les données montrent que le volume de Mina échangé sur Upbit au cours des dernières 24 heures a dépassé 1,1 milliard de dollars. Elle a été suivie par des bourses comme Binance, qui ont traité plus de 225 millions de dollars. Les autres échanges Mina sont Kraken et KuCoin.

Historiquement, les jetons cryptographiques ont tendance à se redresser après avoir été cotés par certaines des plus grandes bourses comme Huobi et Binance. Dans le même temps, ces gains ont tendance à être de courte durée, ce qui signifie que le jeton Mina pourrait reculer dans les prochains jours.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.