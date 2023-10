Prévisions USD/TRY : signal avant la décision sur les taux de la CBRT

La livre turque a poursuivi son effondrement remarquable alors que les inquiétudes concernant l’inflation du pays subsistaient. Le taux de change USD/TRY se situe à un niveau record de 28,14, bien plus élevé que son niveau de début d’année à 18,48. Il a bondi de plus de 173 % par rapport au point le plus bas de 2022.

La décision de la CBRT sur les taux d’intérêt est à venir

Le taux de change USD/TRY sera sous les projecteurs jeudi avec la décision de la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT).

Les économistes interrogés par Reuters estiment que la CBRT va continuer à relever ses taux d’intérêt. Justement, ils estiment que la banque va augmenter les taux de 30% à 35%. Ils estiment également que la banque augmentera les taux d’emprunt et de prêt au jour le jour à 33 % et 36 %, respectivement.

La banque a augmenté ses taux d’intérêt depuis juin, lorsqu’elle a augmenté les taux d’intérêt de 8,50 % à 30 % actuellement. Il l’a fait dans le but de ralentir l’inflation galopante, qui reste obstinément élevée depuis des années.

Les données les plus récentes montrent que l’indice global des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 61,5 % en septembre. Il avait augmenté de 58,9% en septembre et les analystes estiment que les taux continueront à augmenter dans les années à venir. Un sondage réalisé par Reuters révèle que la plupart des analystes s’attendent à ce que l’inflation termine l’année à 69,3 %.

Les économistes s’attendent également à une croissance modeste de l’économie cette année. Précisément, ils s’attendent à ce que le pays connaisse une croissance de 4% tandis que le déficit du compte courant atteindra 4,6% du PIB total.

La livre turque est confrontée à un chemin difficile vers la reprise depuis que de nombreux Turcs se sont désormais tournés vers des devises étrangères comme le dollar américain et l’euro. De plus, les tensions persistantes au Moyen-Orient n’aident pas.

Israël continue de lutter contre le Hamas et la situation pourrait empirer si Israël lançait une opération terrestre. Mercredi, Erdogan a continué à critiquer Israël et à défendre le Hamas, qui, selon lui, n’était pas des terroristes.

Une escalade de la crise pourrait faire monter les prix de l’énergie, ce qui entraînerait davantage d’inflation dans le pays.

Analyse technique USD/TRY

Graphique USD/TRY de TradingView

Le taux de change USD/TRY a connu une forte tendance haussière au cours des dernières décennies. Il a atteint un sommet de 28,14 jeudi, le point le plus élevé jamais enregistré. À mesure qu’elle s’élève, la paire reste au-dessus du support clé à 27,37, le plus haut swing de septembre.

La paire USD/TRY est également restée au-dessus de toutes les moyennes mobiles, signalant que les haussiers ont toujours le contrôle. Par conséquent, les perspectives concernant le taux de change USD/TRY sont haussières, les acheteurs visant le niveau psychologique clé à 30.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.