USD/TRY : la livre turque s’effondre alors que les actions de la CBRT se retournent contre elle

La livre turque s’est effondrée à son plus bas niveau jamais enregistré alors que l’économie du pays vacille et que l’indice du dollar américain (DXY) bondit. Le taux de change USD/TRY a atteint un niveau record de 28, environ 50 % au-dessus du niveau le plus bas de cette année. Il a bondi de plus de 445 % par rapport au niveau le plus bas des cinq dernières années.

Graphique SD/TRY

La vente de la livre turque s’est accélérée après que l’agence statistique du pays a publié des données sur l’inflation élevée à la consommation. Selon l’agence des statistiques, l’inflation a augmenté au cours des trois derniers mois consécutifs, culminant à 61,53 % en septembre. Il a atteint son plus haut niveau depuis mai de cette année.

L’indice global des prix à la consommation a augmenté de 4,75 % sur une base mensuelle, inférieur à l’estimation médiane de 4,88 %. Il s’agit également d’une augmentation inférieure à l’augmentation de 9,09 % enregistrée en août. Les analystes estiment que la chute de la livre sterling entraînera probablement une hausse de l’inflation et une faiblesse de la livre sterling.

Un autre rapport turc de la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT) a montré que le déficit du compte courant du pays s’est élevé à plus de 0,62 milliard de dollars en août, une amélioration par rapport aux 5,5 milliards de dollars du mois précédent.

Les ventes au détail turques se sont également effondrées de 4,7 % sur une base mensuelle après avoir augmenté de 3,0 % le mois précédent. Cela s’est traduit par une augmentation annuelle de 17,2 %, inférieure aux 31,2 % précédents.

Par conséquent, la performance de l’USD/TRY reflète l’inefficacité des récentes actions de la CBRT. La banque a augmenté ses taux d’intérêt au cours des derniers mois dans le but de stabiliser l’inflation du pays. Il a augmenté ses taux du plus bas niveau annuel de 8,50 % à 30 %, le niveau le plus élevé depuis des années.

Les économistes préféreraient un ton plus belliciste de la part de la banque centrale. En outre, les analystes estiment que la livre turque se stabilisera lorsque le gouvernement turc mettra fin à la plupart des contrôles monétaires actuels dans le pays.

Le défi pour la livre sterling est que de nombreux Turcs préfèrent détenir le dollar américain et d’autres devises étrangères. Il sera donc difficile de les faire changer d’avis puisqu’ils ont vu leur richesse s’évaporer au cours des dernières décennies.

L’USD/TRY a également bondi en raison de la force du dollar américain . L’indice du dollar a bondi à 107,5 dollars, son plus haut niveau cette année. Il a grimpé en flèche alors que les investisseurs prédisent que la Réserve fédérale resserrera ses taux alors que l’inflation reste à un niveau élevé.