Indice du dollar américain (DXY) : recul temporaire, IPC et FOMC dans quelques minutes à venir

L’indice du dollar américain (DXY) a reculé pendant trois jours consécutifs alors que les investisseurs se concentraient sur les dernières données américaines sur la masse salariale non agricole (NFP). Après avoir culminé à 107,31 $ mardi, l’indice est tombé à 105,93 $.

Inflation américaine et minutes du FOMC à venir

L’indice du dollar américain était sous les projecteurs cette semaine alors que les traders observaient les intrigues du Congrès et les dernières données économiques. Le Congrès a adopté un projet de loi visant à empêcher une fermeture du gouvernement dans les 45 prochains jours, entraînant l’éviction de Kevin McCarthy, le président du Parlement.

Ces intrigues, conjuguées à une partisanerie accrue, signifient que les États-Unis connaîtront probablement une fermeture du gouvernement en novembre.

L’autre nouvelle importante est tombée mercredi avec la publication par ADP de ses données sur la masse salariale du secteur privé. Le rapport montre que le secteur privé n’a créé que 89 000 emplois en septembre, soit la plus faible augmentation depuis des mois. Cela a également entraîné un léger répit sur le marché obligataire.

La dernière donnée importante concerne les salaires officiels non agricoles aux États-Unis. données. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), l’économie a créé plus de 320 000 emplois en septembre, soit une forte augmentation par rapport aux 220 000 précédents. Le rapport était bien supérieur à l’estimation médiane de 160 000.

Il y avait quelques parties négatives dans le rapport. Le taux de chômage a atteint 3,8 % tandis que la croissance des salaires a reculé. Le salaire horaire moyen a augmenté de 4,2%, soit moins que les 4,3% précédents.

Pour l’avenir, la Réserve fédérale publiera mercredi le procès-verbal de sa dernière réunion. Ces procès-verbaux fourniront plus d’informations sur ce à quoi s’attendre lors des prochaines réunions.

Les nouvelles les plus importantes concernant le dollar seront les prochaines données sur l’inflation américaine prévues pour jeudi. Les économistes s’attendent à ce que les données montrent que l’inflation globale et l’inflation sous-jacente ont légèrement augmenté en septembre alors que les prix de l’essence ont bondi.

Heureusement, les prix du pétrole brut ont légèrement reculé ces derniers jours, le Brent s’échangeant à 84 dollars.

Prévisions de l’indice du dollar américain

Le graphique journalier montre que l’indice DXY a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a récemment franchi les niveaux de résistance importants à 104,80 $ et 105,93 $, les fluctuations les plus élevées des 31 mai et 8 mars. Le dollar reste au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours.

Plus important encore, l’indice a formé une configuration de cassure et de retest en passant à 105,93 $. Dans l’analyse de l’évolution des prix, c’est généralement le signe d’une poursuite haussière. L’indice devrait donc reprendre sa tendance haussière au cours des prochaines semaines. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera de 110 $.

