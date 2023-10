Le prix de Jasmy Coin vient de battre un record clé alors que le Bitcoin au Japon augmente

Le prix du Jasmy Coin (JASMY) a fait un retour spectaculaire ces derniers jours alors que les investisseurs applaudissent le rallye en cours de la crypto-monnaie. La pièce a atteint 0,0040 $, le niveau le plus élevé depuis le 15 août. Il a augmenté au cours des 11 derniers jours consécutifs, c’est la première fois qu’une telle chose se produit.

Le Bitcoin japonais est en plein essor

Jasmy, populairement connu sous le nom de Bitcoin japonais, a connu une forte tendance à la hausse ces derniers jours. Ce rallye s’est produit alors que le sentiment dans l’industrie de la cryptographie s’est amélioré, ce qui a récemment fait grimper la plupart des pièces.

Le bitcoin est passé du minimum de 24 800 dollars du mois dernier à 35 000 dollars, tandis que la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies a bondi à plus de 1,2 billion de dollars. Dans la plupart des cas, les altcoins comme Solana et Jasmy augmentent lorsque Bitcoin prospère.

Il y a trois raisons principales pour lesquelles le Bitcoin et d’autres jetons sont en hausse. Premièrement, certains signes indiquent que la Securities and Exchange Commission (SEC) approuvera un ETF Bitcoin au comptant. Il s’agira d’une mesure cruciale qui devrait entraîner davantage d’afflux d’investisseurs institutionnels.

Deuxièmement, de nombreux investisseurs à contre-courant estiment que Bitcoin est un meilleur investissement alors que la dette publique américaine augmente. Le gouvernement a accumulé plus de 33 600 milliards de dollars de dettes au cours des dernières années. Cette dette a augmenté de plus de 600 milliards de dollars rien qu’au cours des dernières semaines.

Par conséquent, les investisseurs estiment que Bitcoin est une bonne version numérique de l’or. Troisièmement, BTC a surperformé les autres actifs au cours des dernières décennies. Il a fait mieux que l’or, l’argent et les indices boursiers américains comme le Dow Jones et le Nasdaq 100.

Dans le cas de Jasmy, certains signes indiquent que les traders diffusent également le jeton sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter et StockTwits. C’était l’une des pièces les plus tendances sur ces plateformes.

Prévisions de cours de Jasmy Coin

JASMY graphique de TradingView

Le graphique journalier montre que la pièce Jasmy a fait un retour en force ces derniers jours. Ce rebond était conforme à ma dernière prédiction JasmyCoin . En cours de route, la pièce a franchi la ligne de tendance descendante qui relie les fluctuations les plus élevées depuis le 25 juin.

Il a également dépassé les moyennes mobiles Arnaud Legoux (ALMA) sur 50 et 200 jours. En outre, l’indice de force relative (RSI) est passé au niveau de surachat extrême. Par conséquent, je soupçonne que la pièce reculera bientôt, puis reprendra la tendance haussière jusqu’au point de résistance clé à 0,0047 $, le point le plus haut du 24 juin.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.