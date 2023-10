La résurgence des pièces de mème alimente un intérêt pour Pepe, Floki et Shiba Memu

Les pièce de mème ont connu une résurgence remarquable au cours des dernières semaines alors que le marché des crypto-monnaies a connu une tendance à la hausse catalysée par un sentiment positif autour de la principale crypto-monnaie de Bitcoin.

Pendant ce temps, les investisseurs désireux d’exploiter ce qui pourrait être le prochain grand projet de mème achètent de manière agressive Shiba Memu (SHMU). La prévente de la nouvelle pièce de mème a suscité un énorme intérêt au cours du mois dernier au milieu des gains de la crypto-monnaie en octobre.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Pepe et Floki deviennent verticaux alors que les pièces de mème se rallyent

Copy link to section

Les pièces de mème ont vu leur prix baisser à la suite d’un nouveau sentiment négatif à l’égard de la cryptographie au cours de l’été. Cependant, le rallye de Bitcoin plus tôt cette semaine a entrainé de nombreuses hausses sur le marché des altcoins, Pepe et Floki étant parmi les principaux bénéficiaires alors que le sentiment autour des jetons de mème est devenu haussier.

Le 28 octobre, le marché des pièces de mème était en hausse de 20 %, et Pepe (PEPE) et Floki (FLOKI) étaient les plus performants acteurs du marché. Les deux jetons surpassaient Dogecoin et Shiba Inu et la plupart des 100 meilleurs altcoins, avec des mouvements paraboliques de 79 % et 84 % respectivement.

Bien qu’il reste à voir comment les choses se dérouleront avant le marché haussier tant attendu, la renaissance des mèmes est un signal que cette section des crypto-monnaies est là pour rester. Cet attrait pourrait peut-être trouver ses nouvelles racines dans Shiba Memu.

Qu’est-ce que Shiba Memu ?

Copy link to section

En ce qui concerne les projets inspirés des mème, Shiba Memu est le dernier en date à vouloir se démarquer de la foule. Plusieurs jetons vantent simplement une imitation sur le thème du chien ou de la grenouille, mais ce n’est pas le cas de Shiba Memu. En tirant parti des technologies de l’intelligence artificielle et de la blockchain, le projet cherche à créer une centrale marketing autosuffisante.

Environ 85 % du milliard de jetons SHMU sont disponibles en prévente, l’équipe cherchant à offrir une opportunité aux premiers investisseurs.

En ce qui concerne le fonctionnement du projet, la stratégie est simple : exploiter un tableau de bord d’IA pour créer le plus grand mème lié à l’IA. La plateforme sera alimentée par le traitement du langage naturel, l’analyse prédictive, l’analyse des sentiments et la reconnaissance d’images et de vidéos.

Avec cela, Shiba Memu vise à adapter chaque opportunité de marketing à la promotion du jeton SHMU natif, en le mettant sur le marché 24h/24 et 7j/7.

Contrairement à la plupart des jetons de mème, l’attrait de la communauté pour ce projet devrait être indépendant du battage médiatique sporadique qui accompagne les événements de son actualité et l’activité des influenceurs. De nombreux jetons de mème adoptent ce type d’approche en matière d’engagement et le résultat est une fluctuation massive du sentiment – le prix est impacté à mesure que les validations des célébrités disparaissent.

Devriez-vous acheter des jetons Shiba Memu alors que la prévente touche à sa fin ?

Copy link to section

Les analystes ont prédit à plusieurs reprises que Bitcoin était à l’aube d’un cinquième marché haussier. La prédiction est que BTC pourrait atteindre 125 000 $ d’ici la fin de l’année 2024.

Les investisseurs, conscients que la crypto-monnaie reste un marché sauvage mais avec de belles opportunités d’investissement, prennent position. Les pièces de mème refont surface au milieu de ces perspectives ainsi que d’énormes prédictions concernant les actions liées à l’IA, et Shiba Memu pourrait s’avérer l’un des projets de prévente phares.

Quel est l’attrait du projet ? Comme indiqué, cela pourrait être la nouvelle approche de Shiba Memu en matière de mème et la couche supplémentaire d’incitations pour les détenteurs. Outre le jalonnement et l’apport de liquidités, les détenteurs peuvent bénéficier d’un mécanisme déflationniste complété par un programme de brûlage de jetons SHMU.

Le prix du jeton SHMU pourrait ainsi bénéficier d’une pression d’achat massive dès sa mise en ligne sur les principaux échanges de crypto-monnaies. Selon la feuille de route du projet (accessible ici), cela devrait avoir lieu au premier trimestre de 2024. Mais Shiba Memu pourrait être un excellent achat aujourd’hui, car les bas prix offerts lors de la prévente s’alignent sur d’éventuels gains paraboliques si la crypto-monnaie se lance dans un marché haussier comme prévu.

Cette offre de vente symbolique est actuellement sur un compte à rebours de seulement trois jours, ce qui signifie que la possibilité d’acheter le jeton aux prix proposés par la prévente se terminera le 31 octobre.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.