Le prix de THORChain (RUNE) monte en flèche alors que l’intérêt ouvert et le volume des échanges augmentent

Le prix de THORChain (RUNE) a réalisé une hausse spectaculaire au cours des dernières semaines. Le jeton a atteint un sommet de 2,86 $, le niveau le plus élevé depuis le 8 août. Elle a bondi de plus de 290 % par rapport au niveau le plus bas de cette année, ce qui en fait l’une des crypto-monnaies les plus performantes au monde.

L’intérêt ouvert des contrats à terme RUNE augmente

THORChain est l’un des plus grands acteurs du Cosmos écosystème. Il s’agit d’une plate-forme DeFi qui permet aux utilisateurs d’échanger, d’emprunter et de gagner leurs actifs natifs. Il facilite le règlement des actifs natifs sur les crypto-monnaies populaires telles que Bitcoin, Ethereum et Avalanche.

THORChain devient populaire parmi les investisseurs, qui l’apprécient en raison de ses rendements substantiels. Les données les plus récentes montrent que le rendement unilatéral de l’écosystème pour la plupart des pièces comme l’USDT, l’USDC et l’ATOM est supérieur à 15 %.

En conséquence, de nombreux investisseurs se sont tournés vers le réseau. En octobre, le réseau a battu des records en traitant plus de 3 milliards de dollars de transactions en chaîne. Ceci est important car le réseau avait un volume de 2,3 milliards de dollars au cours du seul troisième trimestre. Il a collecté 3/38 millions de dollars de frais au cours de cette période. Cela signifie que THORChain gagne du terrain parmi les utilisateurs.

Pendant ce temps, les intérêts ouverts des contrats à terme de THORChain ont fortement augmenté au cours des derniers mois. Les données compilées par CoinGlass montrent que l’intérêt ouvert a grimpé à plus de 53 millions de dollars, le niveau le plus élevé depuis le 2 octobre. La majeure partie de cet intérêt ouvert provient de Binance, suivi de Bybit, OKX et Bitget.

L’intérêt ouvert est une mesure importante qui examine le volume de positions non remplies sur le marché à terme. Un taux d’intérêt ouvert plus élevé est considéré comme un élément positif pour une crypto-monnaie.

Prévisions de prix THORChain

Le graphique journalier montre que le prix de la crypto RUNE a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Plus récemment, la pièce a dépassé l’important niveau de résistance à 1,966 $, le point le plus élevé de février. Il a également dépassé le niveau psychologique de 2 $.

RUNE a également dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours, ce qui est un signe haussier. L’indice de force relative (RSI) est passé au niveau de surachat. De même, l’oscillateur stochastique a également atteint ce point de surachat.

Par conséquent, les perspectives pour la pièce sont haussières, le prochain niveau à surveiller étant de 3,15 $, le niveau le plus élevé du 11 août de l’année dernière. L’alternative est le moment où la pièce recule jusqu’au support à 1,96 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.