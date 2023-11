PEPE mène la hausse des pièces de mème alors que Shiba Memu lève 4,1 millions $ avec un compte à rebours de prévente qui voit les heures filer

Alors que le prix du Bitcoin a dépassé le niveau de 30 000 $, l’optimisme est revenu à l’égard des crypto-monnaies. Bien que les gains soient généralisés dans l’ensemble du secteur, les crypto-monnaies de mème en ont été les plus grands bénéficiaires. Shiba Memu, un jeton de mème à venir, a attiré les investisseurs avant ses débuts. Avec plus de 4,1 millions $ récoltés, Shiba Memu est sans doute l’une des meilleures préventes de 2023. Les investisseurs ont désormais quelques heures pour acheter le jeton avant la clôture de la prévente.

L’amélioration du sentiment des mèmes entraîne des gains généralisés

PEPE, un jeton cryptographique qui a enregistré des gains de plus de 10 000 % après son lancement cette année, est à la tête de la résurgence des mèmes. Avec une augmentation de 57 % la semaine dernière, le jeton PEPE est le principal gagnant parmi les 100 principales crypto-monnaies.

Dogecoin, le premier jeton de mème par capitalisation boursière, a enregistré des gains de plus de 8 %. Shiba Inu affiche une hausse à deux chiffres. Floki Inu, une autre crypto-monnaie de mème, a augmenté de 41 % la semaine dernière.

Les gains des jetons de mème devraient se poursuivre, selon les paramètres du marché. L’indice de peur et de cupidité, qui évalue le sentiment du marché, se situe actuellement à 68, une zone de « cupidité ». Cela montre que l’appétit pour les jetons de mème est fort et pourrait continuer à faire grimper les prix des jetons.

Le retour d’un sentiment positif est un plus pour lancer des projets de mème comme Shiba Memu. Le sentiment stimule les spéculations autour de Shiba Memu et pourrait fournir un premier coup de pouce au jeton après sa cotation.

À propos de Shiba Memu

Shiba Memu est un ambitieux projet de crypto-monnaie qui vise à faire fusionner la blockchain et l’intelligence artificielle. L’angle de l’IA a été attrayant car la technologie devrait rendre Shiba Memu durable. L’accent mis sur la durabilité est un élément crucial pour différencier Shiba Memu de ses pairs à faible utilité.

Le projet utilise l’IA pour se commercialiser sur des plateformes en ligne. Shiba Memu peut rédiger son propre shéma de relations publiques et lancer des stratégies de marketing basées sur le sentiment existant. Le projet apprend également en permanence, en capitalisant sur les dernières nouveautés en matière de marketing créatif pour gagner du terrain.

L’IA est également un outil social pour Shiba Memu et sa communauté. Le projet comprend un tableau de bord d’IA avec lequel les utilisateurs peuvent interagir. Ils peuvent poser des questions à l’IA et obtenir des commentaires en retrour et des mises à jour en temps réel sur les activités marketing. L’engagement élevé crée une communauté fidèle pour Shiba Memu et contribue à la découverte de ses prix.

Prévente de Shiba Memu et prévision de prix

Shiba Memu a réalisé une prévente unique et réussie. Avec un prix de départ de 0,011125 $, Shiba Memu est désormais évalué à 0,037450 $. Les augmentations de prix persistantes sont dues aux caractéristiques symboliques du projet. Sa tokénomique permet à SHMU d’augmenter chaque jour à 18 heures GMT. Les investisseurs qui ont acheté le jeton plus tôt recevront des jetons de plus grande valeur.

Les augmentations de prix du jeton Shiba Memu donnent au jeton une ambiance de mème. Comme on pouvait s’y attendre, les investisseurs s’attendent à ce que Shiba Memu augmente son prix jusqu’à 10 fois une fois coté en bourse. La cotation débutera au quatrième trimestre de 2023, ce qui signifie que Shiba Memu pourrait terminer l’année au-dessus de 0,3 $.

Bien que la prédiction soit spéculative, elle est réaliste compte tenu de la demande suscitée par Shiba Memu. Des pairs comme PEPE ont également franchi une étape similaire, rendant le scénario réalisable. À l’avenir, les gains du jeton SHMU pourraient être multipliés par plus de 10, car ils débloquent de la valeur grâce à d’autres fonctionnalités telles que le jalonnement.

Devriez-vous acheter des jetons Shiba Memu aujourd’hui ?

Shiba Memu en est à son dernier jour de prévente. À partir de là, le jeton est configuré pour être coté sur les bourses. Les tendances historiques montrent que les jetons débloquent la demande et connaissent une forte spéculation immédiatement après leur cotation.

Les investisseurs cherchant à capitaliser sur le mouvement initial des prix de Shiba Memu peuvent acheter le jeton dès maintenant. Cela leur permet de bénéficier de la spéculation du marché et de réaliser un maximum de gains lors du lancement de SHMU sur les échanges.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.