La FCA accorde à PayPal une licence de cryptographie pour opérer au Royaume-Uni

PayPal UK Limited, la branche britannique du géant des paiements en ligne, a reçu l’approbation réglementaire de la Financial Conduct Authority (FCA) le 31 octobre. La licence permet désormais à PayPal de commencer à offrir des services aux ressortissants britanniques.

PayPal devient la quatrième entreprise à recevoir l’approbation de la FCA en 2023

L’approbation a été remarquée après la récente mise à jour du registre cryptographique de la FCA, qui n’a vu que quatre nouveaux ajouts en 2023. Outre PayPal, les seules autres sociétés à avoir reçu une approbation similaire cette année étaient Bitstamp, Komainu et Interactive Brokers.

Le porte-parole de la société a commenté ce nouveau développement, déclarant que PayPal UK Limited est désormais une institution de monnaie électronique et une société de crédit à la consommation agréée.

En outre, la société a pu s’enregistrer en tant qu’entreprise d’actifs cryptographiques, permettant le transfert des comptes clients PayPal britanniques vers cette nouvelle entité britannique depuis PayPal Europe le 1er novembre 2023.

Le porte-parole a ajouté :

Ce changement fait suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Jusqu’à présent, PayPal Europe fournissait des services aux clients britanniques. PayPal continue d’offrir à nos clients les mêmes produits et services au Royaume-Uni.

PayPal maintiendra la pause sur les achats de crypto jusqu’en 2024

Au cours des dernières années, entre janvier 2020 et octobre 2023, la FCA a reçu 326 demandes d’enregistrement de cryptographie. Cependant, le régulateur n’en a approuvé que 43, plaçant son taux d’approbation à environ 14 %.

PayPal était plus que disposé à se conformer à des réglementations plus strictes, annonçant en août de cette année qu’il suspendrait les achats de crypto au Royaume-Uni jusqu’en 2024.

Le porte-parole de l’entreprise a confirmé que cette décision est toujours en vigueur et que l’enregistrement ne changera pas. Quant à la date exacte à laquelle l’entreprise lèvera la pause, elle n’a pas encore été confirmée.

Mais, avec l’approbation réglementaire, PayPal peut commencer à élargir son équipe au Royaume-Uni. À ce titre, il recherche des candidats pour dix nouveaux postes, dont celui de responsable de la criminalité financière et de responsable des rapports sur le blanchiment d’argent crypto.

La FCA s’efforce d’appliquer des réglementations plus strictes

L’autorisation de PayPal d’offrir des services de cryptographie aux citoyens britanniques intervient dans le cadre des efforts du gouvernement pour introduire des réglementations plus strictes dans le secteur.

L’objectif est de réglementer le secteur dans le cadre de la loi sur les services et marchés financiers en vigueur, qui oblige les échanges cryptographiques à répondre aux nouvelles exigences d’admission et de divulgation lorsqu’ils décident de répertorier des actifs numériques.

Initialement, la FCA a rencontré des difficultés à convaincre les sociétés étrangères opérant au Royaume-Uni de se conformer aux changements de règles, ce qui l’a amenée à recourir à des menaces de lourdes amendes et pénalités pour celles qui ne s’y conformaient pas.

