Le prix de Safemoon chute de 50 % après l’arrestation de dirigeants pour fraude

Le gouvernement américain a inculpé les dirigeants de la crypto-monnaie SafeMoon pour des allégations de « complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d’argent ». L’arrestation des dirigeants de Safemoon est intervenue après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unisa dévoilé les accusations portées contre eux mercredi matin.

L’acte d’accusation de John Karony, Kyle Nagy et Thomas Smith a été dévoilé mercredi, soulignant le rôle des dirigeants de Safemoon dans la fraude des investisseurs dans le cadre d’un stratagème de plusieurs millions de dollars.

Des dirigeants de Safemoon arrêtés

Selon un communiqué de presse publié par le bureau du procureur américain du district Est de New York, Karony et Smith ont été arrêtés. Nagy était cependant toujours en liberté au moment de la mise sous presse.

Ivan J. Arvelo, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure à New York, a déclaré dans un communiqué :

« Comme on le prétend, les dirigeants de SafeMoon ont augmenté la valeur de leur entreprise à plus de 8 milliards de dollars, mais au lieu de récompenser leurs clients comme promis, leur cupidité insatiable les a conduits à dépenser des millions de dollars pour leurs propres désirs somptueux. Aujourd’hui, aucun véhicule de luxe ni aucun bien immobilier tentaculaire ne peuvent les protéger des conséquences de tels crimes.»

Auparavant, la SEC avait accusé le créateur de Safemoon Kyle Nagy, le PDG John Karony et le directeur de la technologie Thomas Smith de fraude et d’offre de titres non enregistrés.

“Les accusés ont promis d’accepter le prix du jeton “En toute sécurité sur la lune”, mais au lieu de réaliser des bénéfices, ils ont anéanti des milliards de capitalisation boursière, retiré du projet des actifs cryptographiques d’une valeur de plus de 200 millions de dollars et détourné les fonds des investisseurs à des fins personnelles. utilisation », lit-on dans la plainte de la SEC contre Nagy, Karony et Smith.

Le prix de Safemoon (SFM) a chuté après la nouvelle, le jeton s’effondrant de plus de 50 % à 0,00009142 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.