PancakeSwap, Synthetix, Aave, Uniswap, alors que l’indice de peur et de cupidité augmente

Les jetons de finance décentralisée (DeFi) ont poursuivi leur mode de récupération alors que l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies augmentait. Le prix du PancakeSwap (CAKE) a bondi de plus de 30 % jeudi et a atteint son plus haut niveau depuis juillet de cette année.

Le prix du Synthetix (SNX), en revanche, a bondi à 2,50 $, son plus haut niveau depuis août 2023. Encore une fois, comme PancakeSwap, le jeton a bondi de plus de 35 % par rapport au point le plus bas d’octobre.

AAVE, la quatrième plus grande plateforme DeFi au monde, a bondi de 16,13 % tandis qu’Uniswap a grimpé de 15 %. D’autres jetons DeFi de premier plan tels que Curve (CRV), Compound (COMP) et Frax Share (FXS) ont également été les plus performants.

Ces jetons ont bondi à mesure que l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a atteint la zone de cupidité de 74. Dans la plupart des cas, les crypto-monnaies bondissent lorsqu’un sentiment de peur se propage sur le marché.

Ils augmentent également en raison de la solide performance du Bitcoin. Le Bitcoin a bondi à 34 450 $ jeudi, le point le plus élevé cette année. Il a reculé à deux chiffres depuis le point le plus bas de septembre.

Les jetons cryptographiques, également connus sous le nom d’altcoins, ont tendance à se redresser lorsque Bitcoin se porte bien. Et heureusement, comme je l’ai écrit plus tôt, le rallye du Bitcoin semble prendre de l’ampleur puisqu’il a formé un modèle de fanion haussier.

La pièce est également restée au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) est passé au niveau de surachat. Ce RSI est le signe que Bitcoin prend une forte dynamique.

Ils ont également bondi après la dernière décision de la Réserve fédérale. La banque a laissé ses taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 %, le niveau le plus élevé depuis plus de deux décennies. Dans sa déclaration, Jerome Powell a signalé que la Fed continuerait probablement de faire une pause dans les mois à venir.

Les économistes s’attendent également à ce que la Fed réduise également ses taux au deuxième trimestre 2024. Les crypto-monnaies, qui ont survécu au récent cycle de hausse des taux, connaîtront probablement un regain d’élan.

L’écosystème DeFi rebondit également. Selon DeFi Llama, la valeur totale verrouillée (TVL) s’élève à plus de 42,7 milliards de dollars.

