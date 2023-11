Prévision de prix pour Solana alors que le prix de Shiba Memu atteint 0,037900 USDT en prévente

Solana (SOL) continue de briller comme l’un des prétendants les plus forts du dernier trimestre de 2023, tandis que le jeton de mème Shiba Memu (SHMU) apparaît comme un acteur intrigant.

Alors que le prix de prévente du jeton SHMU atteint 0,037900 USDT, les investisseurs envisagent ces deux actifs numériques avec impatience.

La performance impressionnante de Solana

Le parcours de Solana en 2023 a été tout simplement remarquable, en concurrence avec des sociétés comme Bitcoin et Ethereum.

Bitcoin (BTC) a fait sensation, dépassant les 30 000 $ et atteignant un nouveau sommet annuel à 35 000 $. Cependant, Bitcoin a pris une pause et a consolidé ses gains au-dessus de 34 000 $.

En revanche, Solana a résisté aux sentiments négatifs, qui appelaient à une correction depuis qu’il a dépassé la barre des 30 $. Même les rapports selon lesquels l’échange de crypto-monnaies en difficulté FTX déplait des millions de fonds en SOL et d’autres jetons n’ont pas pu arrêter le rallye de Solana.

Prévision de prix pour SOL

L’impressionnant mouvement de prix de Solana l’a positionné près d’un niveau de résistance critique à 40 $. En témoignage de sa résilience, la crypto-monnaie a réussi à surmonter divers niveaux de résistance, notamment 25 $, 28 $, 30 $ et, plus récemment, 35 $.

Les indicateurs de croisement de MA et de MACD soulignent encore le potentiel haussier de SOL. Bien qu’il y ait eu des indices pouvant indiquer un retournement potentiel en dessous de 30 $, le RSI a rebondi à 70, renforçant le sentiment haussier et encourageant les traders à maintenir leurs positions d’achat.

La présence d’une croix dorée, qui s’est produite lorsque la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours a dépassé l’EMA à 200 jours le 22 octobre, a contribué de manière significative à la solide performance de Solana.

La dernière fois que Solana a connu un tel croisement haussier, c’était en 2021, et cela a marqué le début d’une course haussière. Cette course haussière a vu SOL atteindre un nouveau sommet historique à 260 $ en novembre de la même année. Par conséquent, les données historiques suggèrent que Solana pourrait être prête pour un autre rallye remarquable.

Cependant, il est essentiel de considérer la possibilité d’un repli à environ 30 $ avant que SOL ne se lance dans une cassure plus importante au-dessus de 40 $. Les traders devraient également garder un œil sur la résistance potentielle à 38,5 $, qui pourrait temporairement entraver la cassure. Si Solana dépasse 40 $, le chemin vers 50 $ semble relativement fluide, avec un léger retard attendu entre 45 $ et 46 $.

Shiba Memu : le jeton de mème qui rivalise avec Solana

Au milieu de la performance impressionnante de Solana, Shiba Memu (SHMU) émerge comme un acteur unique et intrigant dans le monde des jetons de mème. Le prix de prévente du jeton SHMU s’élève à 0,037900 USDT, attirant l’attention des investisseurs.

Shiba Memu se distingue en exploitant des capacités marketing autonomes alimentées par la technologie de l’IA. Contrairement à d’autres jetons de mème qui s’appuient sur des équipes humaines pour les efforts de marketing, SHMU est conçu pour créer ses propres stratégies de marketing, rédiger ses propres relations publiques et se promouvoir sur les forums et les réseaux sociaux pertinents.

Ce « génie de robot de mème de chien » opère sans relâche, surveillant l’espace des crypto-monnaies 24 heures sur 24, trouvant le meilleur travail en matière de publicité créative et l’améliorant. Sa technologie d’IA lui permet de générer une grande quantité de contenu, qui est ensuite diffusé via des communiqués de presse et des supports marketing. Ce contenu est partagé sur les forums et les plateformes de médias sociaux pour maximiser sa portée et son impact.

De plus, Shiba Memu permet un engagement direct avec les utilisateurs via un tableau de bord. Les utilisateurs peuvent interagir avec l’IA, lui faire part de leurs commentaires, lui faire des suggestions et lui poser des questions, créant ainsi une expérience unique et interactive.

La prévente de jetons SHMU est actuellement en cours et, grâce à ses capacités marketing autosuffisantes, le jeton est sur le point de faire des vagues sur le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs attendent avec impatience son potentiel futur et les rendements qu’il peut offrir.

Conclusion

Alors que Solana et Shiba Memu continuent d’attirer l’attention, les investisseurs surveillent de près leurs mouvements et anticipent ce que l’avenir pourrait réserver à ces actifs numériques.

Les solides performances et les perspectives haussières de Solana en font l’un des principaux concurrents sur le marché des crypto-monnaies, avec un potentiel de hausse des prix supplémentaire. L’approche unique de Shiba Memu en matière de jetons de mème, pilotée par la technologie de l’IA, ajoute une dimension intéressante à la prévente.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.