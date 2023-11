Prévision de prix Memecoin (MEME) alors que Binance annonce sa cotation et son trading

Binance, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie au monde, fait une fois de plus la une des journaux avec sa dernière annonce concernant Memecoin (MEME).

Suite au lancement réussi de Memecoin sur Binance Launchpool, la bourse est désormais prête à lister MEME pour le trading. La nouvelle a suscité la curiosité des passionnés de cryptographie, conduisant à des spéculations sur la trajectoire des prix du MEME.

Binance va lister les paires de trading MEME

La décision de Binance de lister Memecoin (MEME) devrait donner un nouvel élan au marché des pièces meme. La bourse proposera le trading MEME contre plusieurs paires populaires, notamment MEME/BNB, MEME/BTC, MEME/USDT, MEME/FDUSD, MEME/TUSD et MEME/TRY.

La négociation de ces paires devrait commencer le 3 novembre 2023 à 08h00 (UTC), après quoi les traders pourront se rendre sur Binance pour échanger l’une des paires MEME répertoriées.

Cette liste rapproche Memecoin (MEME) de la communauté plus large des crypto-monnaies, offrant aux traders plus d’options pour accéder et échanger la pièce. Les diverses paires de trading permettent aux utilisateurs de choisir leurs options de trading préférées, que ce soit en Bitcoin, Binance Coin ou en pièces stables comme Tether (USDT) et USD Coin (USDC).

Dans quelle mesure le prix du Memecoin (MEME) augmentera-t-il après la cotation ?

Alors que les traders de crypto anticipent le trading de MEME sur Binance, des questions se posent sur la prévision du prix du Memecoin (MEME) après sa cotation sur la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions.

Alors que les traders et les investisseurs envisagent l’évolution potentielle des prix de MEME, il est important d’avoir un aperçu du parcours de Memecoin qui a commencé par une prévente où le jeton MEME coûtait 0,001 $ par jeton.

Bien qu’il puisse y avoir diverses opinions sur l’avenir du prix du MEME, il existe un consensus sur le fait que le prix du MEME est sur le point de suivre une trajectoire ascendante.

Certaines prévisions suggèrent que MEME pourrait atteindre la barre des 0,01 $, soit une multiplication par dix par rapport à son prix de prévente. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les pièces meme, en particulier, sont connues pour leur volatilité, et que les prévisions de prix doivent être abordées avec prudence.

Memecoin vs Memeinator : la bataille des pièces meme

Alors que Memecoin (MEME) fait face à des vents contraires avec sa cotation imminente, la pièce meme n’est pas seule dans cet espace. Une autre pièce de monnaie notable, Memeinator (MMTR), fait également des vagues avec sa prévente MMTR qui en est à la cinquième étape.

Les deux projets ont des caractéristiques et des objectifs uniques, qui peuvent les distinguer dans l’espace encombré des pièces de monnaie.

Memecoin, soutenu par une équipe solide avec une feuille de route et une vision claires, vise à dominer le domaine des pièces de monnaie grâce à un marketing et des lancements de produits innovants. La pièce a suscité un intérêt considérable, non seulement en raison de son image de marque inspirée des mèmes, mais également en raison de son utilité et de l’écosystème Memeland qu’elle soutient.

D’un autre côté, Memeinator (MMTR) se positionne également comme une pièce de monnaie dominante avec la technologie de l’IA, le marketing viral et une mission visant à atteindre une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars. Actuellement, le prix du MMTR est de 0,0125 $ et il devrait atteindre 0,0133 $ lors de la sixième étape de la prévente.

Les deux projets (memecoin et memeinator) ont leurs atouts et leurs propositions de valeur uniques, et la concurrence entre eux ajoute une dimension intrigante au paysage des pièces meme.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.