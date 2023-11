Sam Bankman-Fried reconnu coupable dans le procès pour fraude FTX et risque des décennies de prison

Dans le cadre d’un développement juridique important qui pourrait avoir des conséquences considérables pour l’industrie des cryptomonnaies, Sam Bankman-Fried, le co-fondateur de FTX, a été reconnu coupable de toutes les accusations portées dans le procès FTX qui a débuté le 3 octobre.

Le verdict, rendu par un jury composé de neuf femmes et trois hommes, comprend des condamnations pour deux chefs de fraude électronique, quatre chefs de complot en vue de commettre une fraude et un chef d’accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent.

Faits saillants du verdict du SBF et implications juridiques

Le verdict a été rendu après moins de cinq heures de délibérations, clôturant un procès aux enjeux élevés et étroitement surveillé par les investisseurs, les régulateurs et la communauté des cryptomonnaies. Cela marque une chute stupéfiante pour l’ancien PDG d’échange de crypto-monnaie, dont la valeur nette était estimée à des dizaines de milliards à son apogée.

La condamnation de Bankman-Fried est prévue pour le 28 mars et il risque potentiellement des décennies de prison.

Les problèmes juridiques de Bankman-Fried ont commencé en décembre lorsqu’il a été arrêté et accusé d’avoir fraudé les investisseurs et les clients de FTX, ainsi que les prêteurs d’Alameda Research. SBF a démissionné de l’échange crypto FTX lorsqu’il a déposé son bilan (chapitre 11) en novembre 2022.

Tout au long du procès, il a clamé son innocence, affirmant qu’il n’avait fraudé personne mais qu’il avait commis des erreurs dans la surveillance des fonds de l’entreprise.

De quoi Sam Bankman-Fried est-il accusé ?

Cependant, l’accusation a présenté des arguments convaincants contre Bankman-Fried, arguant qu’il avait sciemment détourné les fonds de clients pour diverses dépenses, notamment l’immobilier de luxe, les sponsorings sportifs et les investissements en capital-risque.

Les procureurs ont retracé ces actions présumées jusqu’en 2021, lorsque Bankman-Fried a ordonné d’utiliser les fonds des clients pour racheter les participations FTX détenues par l’échange cryptographique rival Binance. Cette décision a finalement conduit à emprunter de l’argent aux clients de FTX pour faciliter la transaction.

Caroline Ellison, ancienne PDG du fonds spéculatif Alameda Research, a témoigné lors du procès, soulignant le rôle de l’accusé en ordonnant l’utilisation des fonds des clients malgré ses avertissements sur les conséquences potentielles.

En réponse à ces allégations, Bankman-Fried a fait valoir qu’il faisait confiance à ses dirigeants triés sur le volet pour gérer les opérations des entreprises. Dans le même temps, il s’est concentré sur d’autres aspects de son empire multimilliardaire, notamment le lobbying réglementaire.

L’un des aspects les plus préjudiciables du procès de Bankman-Fried a été son propre témoignage. Lors d’un contre-interrogatoire rigoureux mené par la procureure Danielle Sassoon, il a affirmé à plusieurs reprises ne pas se souvenir de détails et de déclarations critiques, ce qui pourrait nuire à sa crédibilité. Sassoon a utilisé les propres mots de Bankman-Fried, y compris ceux tirés des entretiens qu’il a donnés après l’effondrement de FTX, pour démontrer une tendance à la tromperie.

Sam Bankman-Fried s’apprête à faire appel du verdict

L’avocat de Bankman-Fried, Mark Cohen, a indiqué que son client ferait appel de la condamnation, affirmant son innocence et s’engageant à continuer de lutter vigoureusement contre les accusations portées contre lui.

Tout comme Kavita Gupta, partenaire du Delta Blockchain Fund, l’a déclaré, l’essai du SBF pourrait contribuer à apporter plus de clarté réglementaire à la cryptographie. Le verdict de culpabilité aura sans aucun doute des implications substantielles pour le secteur des cryptomonnaies.

FTX de Bankman-Fried était l’une des plus grandes bourses de trading de crypto-monnaies et avait réalisé des investissements de grande envergure, tels que l’embauche de célébrités comme Tom Brady et Larry David comme pitchmen. Ses efforts philanthropiques et son plaidoyer en faveur de la réglementation de l’industrie ont également contribué à son image publique.

Cependant, la chute de FTX, d’Alameda et de leurs filiales à la suite de l’article de CoinDesk révélant leurs opérations étroitement liées a provoqué une onde de choc dans l’industrie.

John J. Ray III, le nouveau PDG de FTX, a évoqué les conséquences financières de l’effondrement, déclarant que les clients de FTX pourraient ne pas récupérer entièrement leurs fonds. Il a qualifié les crimes présumés de simple détournement de fonds, soulignant la nécessité d’un contrôle et d’une réglementation dans le secteur des cryptomonnaies.

Le procureur américain Damian Williams, s’exprimant devant le palais de justice, a qualifié les actions de Bankman-Fried de fraude financière et de corruption importantes, soulignant que ce type d’actes répréhensibles n’avait pas sa place dans le secteur des cryptomonnaies.

Le verdict de culpabilité servira sûrement d’avertissement aux fraudeurs potentiels, leur indiquant que leurs actions ne sont pas hors de portée de la loi.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.