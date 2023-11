Prédiction de prix Polkadot (DOT) alors que Bitcoin envisage une résistance de 36 000 $

Le marché de l’altcoin présente des augmentations de prix impressionnantes alors que Bitcoin se bat pour clôturer au-dessus de 35 000 $. BTC oscille à 35 110 $ alors que les taureaux continuent de diriger le secteur des crypto-monnaies, poussant la valeur globale de toutes les pièces numériques à 1,32 billion de dollars au moment de la publication.

Au milieu des marchés haussiers, Polkadot attend des développements massifs de l’écosystème, suggérant une potentielle hausse prochaine des prix du DOT.

Les évolutions haussières de Polkadot

Les développeurs de Polkadot ont travaillé à l’amélioration de leur projet. Le rapport Messari montre les développements à venir de la crypto pour la pièce alternative. Tout d’abord, il met en évidence l’achèvement de Polkadot 1.0, une étape vers l’accueil de Polkadot 2.0.

En outre, les indicateurs en chaîne confirment une recrudescence potentielle du DOT. Les actifs jalonnés de Polkadot approchent de la limite de 50 % après une augmentation de 12 % d’un trimestre à l’autre pour atteindre 49 %.

Néanmoins, les adresses actives quotidiennes ont chuté, clôturant le premier trimestre à 6 900 et le deuxième à 5 800. Le troisième trimestre a vu ce chiffre encore baisser à 5 200. Toutefois, l’activité des développeurs, qui est restée élevée, reste cruciale pour évaluer l’évolution des prix à long terme.

Polkadot fait partie des meilleures chaînes multichaînes avec le potentiel de connaître une demande accrue grâce à des développements continus. De plus, les développeurs du DOT attendent peut-être de fournir (en temps opportun) des nouvelles haussières alors que l’optimisme domine le secteur de la cryptographie.

Prévisions de prix Polkadot

Le DOT a gagné 2,81% au cours de la dernière journée pour s’échanger à 4,79 $ lors de cette publication. L’altcoin a enregistré des reprises impressionnantes au cours des dix derniers jours, s’envolant par rapport au plus bas du 20 octobre de 3,6 $ alors que Bitcoin a mené les hausses du marché. Il a gagné environ 15 % la semaine précédente.

Le prix de Polkadot refléterait probablement les mouvements de Bitcoin. Ainsi, le DOT pourrait atteindre de nouveaux sommets alors que les haussiers du BTC ciblent (encore une fois) la résistance à 36 000 $. Pendant ce temps, dépasser 4,82 $ reste un défi depuis la fin août.

Les haussiers du DOT devraient dominer la zone de support à 4,74 $ pour propulser les prix à 5,1 $. De nouvelles tendances haussières amèneront l’alt à 5,42 $, ouvrant la voie à 5,8 $. Pendant ce temps, les passionnés de Polkadot devraient surveiller les performances de Bitcoin en attendant les développements optimistes de l’équipe du projet.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.