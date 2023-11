Memeinator dépasse la barre des 1,1 millions $ levés alors que l’entrée de fonds pour les produits d’actifs numériques atteignent 736 millions $

Les produits d’investissement en actifs numériques ont enregistré une sixième semaine consécutive d’entrées de fonds la semaine dernière. Pendant ce temps, Bitcoin a dépassé les 35 000 $, même si certains altcoins ont surperformé la crypto-monnaie phare.

Dans le monde des pièces de mème, l’élan des meilleurs chiens et grenouilles s’est accéléré et la cotation de pièces de mème (MEME) par Binance a ajouté au regain d’intérêt des investisseurs. Un analyste affirme également que la crypto-monnaie et les actions pourraient être prêtes pour un rallye pour Noël.

Pourquoi cela pourrait-il être critique pour Memeinator (MMTR), un nouveau projet de pièce de mème susceptible d’attirer beaucoup d’attention avant le rallye attendu des crypto-monnaies ?

Les produits d’investissement cryptographiques ont enregistré une 6ème semaine consécutive d’entrées

Les produits d’investissement en actifs numériques ont connu un afflux d’argent institutionnel, avec des entrées hebdomadaires désormais sur une séquence positive de six semaines. Selon la société d’investissement en actifs cryptographiques CoinShares, la semaine dernière, un total de 261 millions $ a été investi dans divers produits, portant le total annuel à 767 millions $ et dépassant les 736 millions $ enregistrés en 2022.

Bitcoin et Ethereum, ce dernier enregistrant le plus grand afflux de fonds la semaine dernière avec 17,5 millions $, sont en tête des pièces à grande capitalisation à cet égard.

Alors que le marché continue de renforcer ses perspectives haussières, un analyste a souligné un potentiel resserrement du « Père Noël ».

Markus Thielen, responsable de la recherche et de la stratégie dans le secteur des crypto-monnaies de la société d’investissement Matrixport, associe les perspectives ci-dessus à divers événements macroéconomiques. Un rapport publié aujourd’hui par la plateforme fait état de trois facteurs macroéconomiques : l’émission de titres de dette à plus court terme par le Trésor américain, le changement de politique de taux d’intérêt de la Fed et le refroidissement du marché du travail.

Cette considération, ainsi que le sentiment incessant quant à l’impact d’un premier ETF Bitcoin au comptant pour le marché américain, pourraient être une recette parfaite pour un marché haussier fulgurant.

The Memeinator : un projet de mème avec une mission

Memeinator est un nouveau projet de mème lié à l’IA qui vise à dominer ce segment du marché via une offre utilitaire qui expose l’inutilité de la plupart des pièces de monnaie actuelles.

Le projet fait allusion à un mécanisme de jeton déflationniste alimenté par le jeton MMTR et qui exploitera la puissance de l’intelligence artificielle non seulement pour engager et conserver la traction, mais également offrir à la communauté plus qu’un simple battage médiatique.

Bien que Memeinator ait une feuille de route qui met en avant son lancement officiel au début de l’année 2024, le projet semble avoir touché les investisseurs. Quelques semaines seulement après le lancement de la prévente, l’équipe a collecté plus de 1,17 million $. La prévente est actuellement à sa 5e étape et elle prend rapidement le large.

L’augmentation de flux entrants dans les produits cryptographiques suggère que l’appétit pour les joyaux potentiellement prometteurs est élevé. Si une prévente réussie est suivie d’une plus grande adoption dans un marché en hausse, les chances que le jeton MMTR atteigne un jeton d’une capitalisation boursière d’un milliard de dollars seront élevées.

Qu’est-ce qui est susceptible de donner à Memeinator une longueur d’avance sur la concurrence ?

Memeinator devra défier et dépasser Dogecoin et Shiba Inu pour se positionner devant les autres pièces de mème. Comment cela pourrait-il être une possibilité ? Le livre blanc du projet, accessible ici, met en évidence quelques fonctionnalités et offres qui pourraient être étrangères aux anciennes pièces de monnaie.

Par exemple, l’intégration du jalonnement, des NFT et des jeux via un jeu de mèmes alimenté par l’IA sont autant de fonctionnalités qui s’ajoutent à l’attrait global de MMTR.

Il s’agit de marqueurs de valeur notables pour le jeton Memeinator, et l’objectif consistant à dépasser les jetons mèmes faibles pour atteindre la barre de la capitalisation boursière d’un milliard de dollars pourrait être réalisable. Certes, cela pourrait ne pas tarder après le lancement du réseau principal du projet et la liste des jetons sur les échanges cryptographiques de premier plan.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.