Metacade révèle un partenariat majeur avec DeFi Kingdoms

Metacade (MCADE), une plate-forme de jeu communautaire qui gagne rapidement du terrain dans l’écosystème de jeu blockchain, a un autre partenariat clé. Cette fois, c’est avec le légendaire DeFi Kingdoms.

L’équipe de Metacade a révélé la collaboration le 3 novembre, promettant aux joueurs une nouvelle expérience en explorant les avantages de la finance décentralisée et du Web3.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Il s’agit d’un développement positif qui fait suite à la gravure massive de 21 millions de jetons MCADE de la plate-forme de jeu, achevée le 1er novembre. Cela semble avoir suscité davantage d’intérêt pour Metacade alors que le prix du jeton natif a atteint un sommet sur plusieurs semaines, une hausse qui a également coïncidé avec avec l’enthousiasme plus large du marché.

Metacade s’associe à DeFi Kingdoms

Copy link to section

En ce qui concerne l’écosystème du jeu, l’une des histoires les plus importantes qui seront probablement mises en avant cette année pourrait être Metacade.

La vente réussie de jetons et le lancement du réseau principal du projet ont non seulement confirmé l’engagement de l’équipe, mais ont également montré la résurgence que connaît le secteur mondial de la finance du jeu.

💎 NEW PARTNERSHIP REVEALED 💎



Metacade is thrilled to join forces with the legendary @DeFiKingdoms – a true OG in the Web3 gaming world!



🚀Get ready for an extraordinary gaming experience.



🪄Explore the magic: https://t.co/Pd8OS1hoNt 🎮🌐 #DeFiKingdoms #GamingOG #Metacade pic.twitter.com/wVBh2LtGUA — Metacade (@Metacade_) November 3, 2023

S’appuyer sur une vraie offre de GameFi avec DeFi Kingdoms est la façon dont Metacade se taille une part de marché. Potentiellement, cela finit par catapulter MCADE au rang de l’un des meilleurs jetons de jeu de l’écosystème de jeu play-to-earn.

Qu’est-ce que DeFi Kingdoms sur Metacade apporte aux joueurs ?

Copy link to section

Eh bien, DeFi Kingdoms est un jeu de rôle (RPG) fantastique multi-chaînes qui contient un peu de tout ce qui ne peut que signifier une adoption plus poussée pour MCADE.

En plus d’être un jeu RPG de style artistique rétro, DeFi Kingdoms propose un échange décentralisé (DEX), un pool de liquidités et des NFT. Ce mélange de DeFi et de jeu P2E signifie que ce jeu sur la blockchain Klaytn pourrait voir plus d’accès une fois sur la plateforme Metacade.

Les fonctionnalités et les offres disponibles sur DeFi Kingdoms seront complétées et améliorées par les atouts de la blockchain de Metacade. Les faibles frais de gaz et les transactions rapides de la plate-forme de jeu sont également essentiels, des aspects qui permettent aux joueurs d’optimiser non seulement les expériences de jeu immersives, mais également la valeur transactionnelle au sein de l’écosystème P2E.

Metacade fait appel à des acteurs majeurs du secteur

Copy link to section

Les dernières nouvelles concernant le partenariat de Metacade s’ajoutent à une multitude de collaborations passionnantes avec des acteurs clés de l’industrie, comme détaillé sur son site Web.

Outre le partenariat avec Polygon Labs annoncé au début du mois d’octobre, d’autres développements marquants ont eu lieu pour permettre à la plateforme de devenir un réseau de jeux de premier plan. Ils incluent des accords avec le studio de jeux Metastudio, le constructeur de jeux Sandbox DefinityLegend et la plateforme de produits d’actifs numériques Metafuse.

Tous ces éléments ont eu lieu avant ou peu après le lancement très attendu du réseau principal de Metacade, qui a également vu MCADE figurer sur Uniswap, BitMart et Bitget, pour n’en citer que quelques-uns.

Dans le même temps, il est prévu d’intégrer et de collaborer avec de nombreux autres studios et fournisseurs de jeux dans le but de généraliser le jeu blockchain.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.