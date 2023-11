Prévisions USD/JPY : signal alors qu’une configuration à double sommet se forme

Le taux de change USD/JPY se situe à un niveau de résistance important alors que les investisseurs évaluent les prochaines actions de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon (BoJ). La paire s’échangeait à 150,50 mardi, quelques points en dessous du plus haut de l’année de 151,96. Il a bondi de plus de 18 % par rapport au point le plus bas de janvier.

Politiques de la Fed et de la BoJ

La paire USD/JPY a connu une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Ce rallye est principalement dû aux actions de la Banque du Japon. Dans sa récente décision, la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés à -0,10 %.

La BoJ a également décidé d’ajuster son contrôle de la courbe des taux (YCC) en autorisant les obligations d’État à atteindre 1 %. Ce rendement s’échangeait à 0,877 % mardi après-midi, soit un niveau inférieur aux 0,95 % de ce mois-ci.

Le taux de change USD/JPY a réagi aux dernières données économiques du Japon. Selon l’agence des statistiques, les revenus monétaires moyens ont augmenté de 1,2% en septembre par rapport aux 0,9% du mois précédent.

Des données supplémentaires ont révélé que les dépenses des ménages japonais ont augmenté de 0,3%, mieux que l’estimation médiane de -0,4%. Les dépenses avaient augmenté de 3,9% le mois précédent. En outre, les dépenses des ménages du pays ont chuté de 2,8 % par rapport au même mois plus tôt.

L’autre nouvelle importante concernant l’USD/JPY a été la décision de la Réserve fédérale de la semaine dernière. Dans ce document, la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 %. Cela laisse également la porte ouverte à une nouvelle hausse des taux.

Toutefois, la plupart des analystes estiment que la banque maintiendra ses taux dans cette fourchette pendant un certain temps. En outre, les dernières données sur l’emploi non agricole (NFP) ont montré que l’économie a ajouté plus de 150 000 $ en octobre tandis que le taux de chômage a augmenté à 3,9 %.

Analyse technique USD/JPY

Graphique USD/JPY par TradingView

Le graphique hebdomadaire montre que la paire USD/JPY a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a récemment retesté l’important point de résistance à 151,96. La paire a formé ce qui ressemble à un motif à double sommet dont le décolleté est à 127,41.

Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique (SO) sont passés au niveau de surachat. Par conséquent, les perspectives pour la paire sont neutres pour le moment. Un mouvement au-dessus du plus haut de l’année de 151,96 invaliderait la vision haussière, ce qui la pousserait beaucoup plus haut.

L’alternative est le moment où la thèse du double sommet est validée, ce qui poussera la paire beaucoup plus bas jusqu’au prochain support à 140.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.