L’indice du dollar américain (DXY) forme une divergence baissière alors que les rendements obligataires baissent

L’indice du dollar américain (DXY) a subi d’intenses pressions cette semaine alors que les rendements obligataires américains ont reculé. La vente s’est poursuivie vendredi après que les derniers chiffres de l’emploi non agricole (NFP) aux États-Unis aient poussé davantage d’investisseurs à adopter un sentiment de risque. Il est tombé à un minimum de 105,27 $, inférieur au maximum de 107 $ depuis le début de l’année.

Données NFP américaines et Fed

L’indice DXY a reculé après la dernière décision de la Réserve fédérale. Dans ce document, la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 %. Le comité du FOMC a ensuite laissé la porte grande ouverte à une hausse des taux lors de sa réunion de décembre.

Cependant, une longue conférence de presse de Jerome Powell a laissé de nombreux investisseurs prédire que la Fed avait mis fin aux hausses de taux. En conséquence, les rendements obligataires ont reculé, le 10 ans tombant à 4,52 % et le 30 ans à 4,7 %.

Les actions américaines s’envolent également. Le Dow Jones s’est envolé de plus de 500 points jeudi et de 165% vendredi. Ces actions sont en passe de réaliser leurs meilleurs gains mensuels depuis juin de cette année.

La liquidation de l’indice du dollar américain s’est poursuivie après que le Bureau of Labor Statistics (BLS) ait publié de faibles chiffres sur l’emploi. L’économie a créé 150 000 emplois en octobre, après en avoir ajouté 297 000 le mois précédent. Cet ajout était inférieur à l’estimation médiane de 180 000.

Le taux de chômage a atteint 3,9% tandis que le taux d’activité, très surveillé, est tombé à 62,7%. Le salaire horaire moyen a augmenté respectivement de 0,2 % et 4, % sur une base mensuelle et annuelle.

Ces chiffres, ainsi que les données relativement faibles de l’indice PMI des services, signifient que la Réserve fédérale maintiendra probablement les taux d’intérêt au niveau actuel pendant un certain temps. Il en va de même avec d’autres banques centrales comme la Réserve fédérale, la BCE et la Banque d’Angleterre .

La prochaine donnée importante à surveiller sera le prochain rapport sur l’inflation à la consommation aux États-Unis. Ce rapport confirmera si l’inflation ralentit effectivement, ce qui sera une chose positive.

Prévisions de l’indice du dollar américain

Graphique DXY de TradingView

L’indice DXY a formé une configuration à double sommet à 107,20 $, ce qui est un signe baissier. Il est passé sous le décolleté de ce modèle à 10 536 $. Sur le graphique journalier, il est passé en dessous du support important à 105,88 $, le plus haut niveau du 8 mars.

L’indice est également passé en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 25 jours. Plus important encore, le MACD a formé une tendance de divergence baissière. Par conséquent, les perspectives pour l’indice du dollar américain sont baissières, le prochain point à surveiller étant à 104 $. Il le fera en complétant le motif inversé de la tête et des épaules.

