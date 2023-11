Forex GBP/USD : signal après les décisions de la BoE et de la Fed

Le taux de change GBP/USD a évolué latéralement cette semaine alors que les traders réfléchissaient aux dernières actions de la Réserve fédérale et de la Banque d’Angleterre (BoE). La paire est restée bloquée à 1,2212, là où elle se trouvait ces derniers jours. Ce prix est environ 7 % inférieur au point le plus élevé de cette année.

Décisions de la BoE et de la Fed

Les deux plus grandes nouvelles sur le Forex de la semaine ont été les décisions sur les taux du FOMC et de la BoE. Comme prévu, les deux banques centrales ont décidé de laisser leurs taux inchangés. La Fed a laissé les taux américains inchangés entre 5,25 % et 5,50 %.

Dans son discours, Jerome Powell a tenté d’équilibrer ses propos sur les futures hausses. Il estime que les données à venir, telles que l’emploi et l’inflation, seront importantes pour déterminer s’il convient d’augmenter ou de faire une pause.

La réaction du marché a laissé entendre que les investisseurs pensaient que la banque en avait fini avec les hausses de taux. Par exemple, l’indice du dollar américain (DXY) a reculé tandis que les actions et obligations américaines ont grimpé en flèche. L’indice Dow Jones a bondi de plus de 500 points jeudi tandis que les rendements obligataires ont chuté à leur plus bas niveau depuis la mi-octobre.

La Banque d’Angleterre s’est montrée plus vague, ce qui explique pourquoi les acteurs du marché ont des opinions mitigées sur ce à quoi s’attendre. Les analystes de Deutsche Bank estiment que les hausses de taux de la BoE ont atteint leur point culminant. D’un autre côté, ceux de Goldman Sachs ont déclaré :

« Un pic plus plat de la trajectoire des taux s’accompagne du risque qu’un resserrement supplémentaire soit nécessaire si le processus de désinflation s’arrête, d’autant plus que le marché du travail reste tendu. Dans le même temps, il existe des risques de réductions anticipées.»

Pour l’avenir, le prochain catalyseur important pour la paire GBP/USD sera les prochaines données sur l’emploi non agricole (NFP) aux États-Unis. Les économistes interrogés par Reuters estiment que l’économie a créé 150 000 emplois alors que le taux de chômage est resté à 3,8 %.

Analyse technique GBP/USD

Le graphique journalier montre que le taux de change GBP/USD a évolué latéralement au cours des dernières semaines. Plus récemment, il a formé un petit motif triangulaire. Il reste également inférieur aux moyennes mobiles pondérées (WMA) sur 50 et 100 jours.

Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique ont indiqué une tendance à la hausse. Par conséquent, les perspectives pour la paire sont toujours baissières, l’objectif initial étant à 1,2030, le point le plus bas du 4 octobre.

Le scénario alternatif est celui où la paire rebondit et teste à nouveau le niveau psychologique à 1,2500.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.