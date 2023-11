Circle, le créateur des stablecoins USDC et EURC, lancera son introduction en bourse en 2024

Circle, le créateur d’ USD Coin (USDC), le stablecoin populaire, devrait lancer une introduction en bourse (IPO) en 2024. Selon Bloomberg, la société discute déjà avec des conseillers pour s’y préparer.

Circle Internet est l’une des sociétés les plus importantes du secteur de la blockchain. Il a créé USD Coin, un stablecoin avec plus de 24 milliards de dollars d’actifs. Il a également créé EURC, un stablecoin adossé à l’euro. EURC a une capitalisation boursière combinée de plus de 53 millions de dollars.

Les pièces stables de Circle fonctionnent sur de nombreuses blockchains comme Stellar, Ethereum et Avalanche. Selon son site Web, l’USDC a traité plus de 12,6 billions de dollars de transactions en chaîne au cours de son histoire. Plus de 1,8 million de personnes détiennent le stablecoin.

Les sociétés émettrices de Stablecoin sont littéralement des imprimeurs de liquidités. Les entreprises gagnent de l’argent en investissant simplement leurs liquidités dans des actifs sûrs comme les obligations d’État à court terme. Dans ce cas, la société a investi environ 24 milliards de dollars, gagnant environ 5 % d’intérêt.

Cela signifie que l’entreprise pourrait générer jusqu’à 1,2 milliard de dollars de revenus cette année si le montant reste au stade actuel. Par exemple, les résultats les plus récents de Tether Holdings ont montré que le bénéfice d’exploitation de la société a grimpé à plus d’un milliard de dollars au deuxième trimestre. Tether est bien plus gros que USD Coin, grâce à ses actifs de plus de 86 milliards de dollars.

Les revenus de Circle devraient continuer à bien se porter alors que les taux d’intérêt restent à un niveau élevé. Dans sa décision de la semaine dernière, la Réserve fédérale a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 %. La plupart des analystes estiment que la banque laissera ses taux à un niveau élevé pendant un certain temps.

Le stablecoin de Circle est largement utilisé dans le monde de la blockchain et du hors-chaîne. L’un de ses principaux utilitaires est dû à son partenariat avec MoneyGram. Selon l’accord, les détenteurs de l’USDC peuvent désormais envoyer de l’argent à l’international et les gens peuvent retirer les fonds en dollars américains.

Une préoccupation majeure des détenteurs de stablecoins est leur stabilité. Dans le cas de l’UDDC, la stabilité vient du fait que l’entreprise est auditée par Deloitte, l’un des quatre plus grands cabinets comptables. Ses réserves sont détenues par des sociétés comme Blackrock et BNY Mellon.

On ne sait pas exactement quelle valorisation cherchera Circle. En 2022, la société devait entrer en bourse en fusionnant avec Concord Acquisition Corp. L’accord valorisait Circle à plus de 9 milliards de dollars. Il est donc probable qu’elle attirera une valorisation plus importante.

