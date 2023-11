Bonne nouvelle pour le cours de l’action PDD alors que les utilisateurs actifs de Temu montent en flèche

Les entreprises chinoises de commerce électronique gagnent rapidement du terrain à l’échelle mondiale. Shein, le concurrent de Boohoo, s’apprête à entrer en bourse dans le cadre d’un accord de 80 milliards de dollars. Temu, quant à elle, est devenue l’une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde. La popularité de Temu pourrait profiter à PDD Holdings, sa société mère.

Les utilisateurs et le trafic de Temu montent en flèche

Temu est l’entreprise de commerce électronique à la croissance la plus rapide au monde. Les données compilées par Google montrent que l’intérêt pour l’entreprise a atteint aujourd’hui un niveau record. Cela laisse également présager une croissance accrue dans les mois à venir.

Cet intérêt a également conduit à une croissance accrue du nombre d’utilisateurs. Les données compilées par SEMRush montrent que le site Web a été visité 341 millions de fois en septembre. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 233 millions de juillet et aux 267 millions d’août.

La majeure partie de ce trafic provient des États-Unis, d’Allemagne, du Royaume-Uni et du Mexique. Notamment, la durée moyenne des visites à Temu s’élève à 13,13 minutes, ce qui est supérieur aux 12,59 minutes d’Amazon.

Ces chiffres signifient que l’entreprise connaît une croissance rapide. Il y est parvenu en dépensant des milliards de dollars en marketing. Je suis sûr que la plupart des gens ont vu ses publicités numériques. De nombreux utilisateurs populaires de YouTubers et de TikTok en ont également fait la promotion en montrant leurs achats Temu.

Plus important encore, Temu est connu pour l’énorme disponibilité de ses produits et ses prix bas. Les analystes estiment que l’entreprise est capable de gagner de l’argent en vendant des produits bon marché en travaillant directement avec des fabricants qui bénéficient de sa large portée.

Le stock PDD pourrait en bénéficier

La principale société qui bénéficiera de la popularité de Temu est PDD Holdings, anciennement connue sous le nom de Pinduoduo. PDD, la société mère de Temu, est une importante entreprise de commerce électronique en Chine. Sa capitalisation boursière combinée dépasse 145 milliards de dollars.

PDD a lancé Temu dans le but de reproduire son succès en Chine dans un espace mondial. Elle espère rendre Temu aussi prospère que Pinduoduo sur son marché intérieur. Cela explique pourquoi Temu est capable de dépenser des milliards de dollars en marketing.

Les résultats les plus récents ont montré que les revenus de l’entreprise ont bondi de 66 % sur un an pour atteindre plus de 52 280 millions de RMB (7,2 milliards de dollars). Son bénéfice d’exploitation a bondi à plus de 12,7 milliards de RMB (1,5 milliard de dollars). En conséquence, son bénéfice total s’élevait à plus de 1,8 milliard de dollars.

Bien que Temu connaisse une croissance rapide, sa contribution à PDD Holdings a été plutôt minime. En effet, son marketing massif s’est avéré assez négatif pour la rentabilité de l’entreprise. Dans un communiqué, Jun Liu, le PDG de l’entreprise a déclaré :

« Temu est actuellement en phase d’apprentissage. Notre objectif principal à l’heure actuelle est de savoir comment appliquer notre expertise pour créer notre valeur unique. Nous ne nous concentrons pas sur ma position ou sur d’autres indicateurs financiers au stade actuel ? »

Cependant, à l’avenir, Temu constituera une partie importante de PDD Holdings. C’est également une bonne couverture contre l’inflation puisqu’elle vend la plupart de ses produits à des prix assez bas.

Tout cela explique pourquoi le titre PDD se porte bien. Il a augmenté de plus de 29 % cette année et de plus de 468 % au cours des cinq dernières années. Et malgré cela, les actions restent encore assez sous-évaluées. Elle se négocie à un multiple PE à terme de 22, ce qui est inférieur à celui des autres sociétés à croissance rapide.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.