Le jeton FTX augmente de 78 % alors que le président de la SEC déclare que le redémarrage de l’échange est possible

Le prix du jeton FTX (FTT) a bondi de plus de 78 % pour atteindre un sommet de 2,36 $ jeudi, alors que le marché plus large de la cryptographie a ajouté 3 % à la capitalisation boursière mondiale.

L’altcoin, originaire de la bourse FTX, avait chuté à près de 0 $ en novembre après l’implosion de la plateforme et son dépôt de bilan.

Depuis, le prix est resté inférieur à 1,35 $. Cependant, avec le dernier optimisme du marché et les nouvelles nouvelles de FTX, le volume des transactions sur 24 heures a augmenté. L’indice de force relative (RSI) a poussé à 66 et la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) signale une dynamique haussière.

Pourquoi le prix du jeton FTX est-il monté en flèche aujourd’hui ?

L’ augmentation du prix du jeton FTX a coïncidé avec le bond du Bitcoin au-dessus de 36 800 $ dans un nouvel optimisme quant à l’approbation potentielle d’un ETF au comptant. Cependant, il y avait un autre catalyseur probable pour FTT : les commentaires sur le redémarrage potentiel de FTX.

Mercredi, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré à CNBC dans une interview qu’il était possible de redémarrer FTX, notant que cela pourrait être le cas si cela se produisait sous une nouvelle direction et dans le respect de la loi.

Les commentaires du président de la SEC lors de la DC Fintech Week faisaient référence à des informations selon lesquelles trois soumissionnaires étaient en lice pour relancer la plateforme de cryptographie en faillite. Parmi les soumissionnaires se trouve Tom Farley, ancien président du NYSE et fondateur de la plateforme d’actifs numériques Bullish.

Gensler a noté que toute personne, y compris Farley, intéressée par la réouverture de FTX peut le faire à condition que cela soit fait « dans le respect de la loi ».

Selon Gensler, la clé pour bien faire les choses est de « bâtir la confiance des investisseurs » et d’entreprendre toutes les divulgations requises. Les nouveaux dirigeants devraient également veiller à ne pas mélanger les fonds et à ne pas négocier avec leurs clients.

L’effondrement de FTX a vu le fondateur et ancien PDG, Sam Bankman-Fried , inculpé et reconnu coupable de sept comptes, dont celui de fraude. Pendant ce temps, l’équipe de faillite de FTX a fait allusion à un redémarrage potentiel de la bourse dans le cadre d’actions visant à régler avec les créanciers.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.