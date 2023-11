Prédiction du prix de Jasmy Coin : voici pourquoi le Bitcoin japonais s’envole

Le prix de JasmyCoin a poursuivi sa tendance haussière alors que les investisseurs ont applaudi la dernière cassure du Bitcoin. La pièce a atteint un sommet de 0,0044 $ jeudi, le plus haut depuis juin de cette année. Il a grimpé de plus de 50 % par rapport au point le plus bas de cette année. D’autres jetons cryptographiques comme Mina, Pepe, Gala et Sui ont également fortement augmenté récemment.

Bitcoin est le moteur clé

Copy link to section

Le principal moteur de Jasmy et des autres altcoins a été la solide performance du Bitcoin, qui a atteint son plus haut niveau depuis mai 2022. Il a atteint un sommet de 37 000 $. Il a bondi de près de 50 % par rapport à son point le plus bas de septembre et de 137 % par rapport à son niveau le plus bas de novembre de l’année dernière. Ce rebond en fait l’un des actifs les plus performants cette année.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitcoin a réussi à dépasser le modèle de fanion haussier. Dans l’analyse de l’évolution des prix, un fanion haussier est l’un des signes les plus positifs du marché. Il reste au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours.

Jasmy a également bondi alors que l’ indice de peur et de cupidité a atteint la zone de cupidité de 74. Dans la plupart des cas, les crypto-monnaies ont tendance à augmenter lorsque les investisseurs deviennent cupides. Pendant ce temps, l’indice VIX s’est effondré à 14,45 $, son plus bas niveau depuis le 20 septembre. L’indice a plongé de plus de 37 % depuis son point le plus haut d’octobre.

L’indice VIX est l’un des indicateurs les plus populaires sur le marché financier. Il examine le positionnement des options de l’indice S&P 500. Son krach a coïncidé avec la reprise en cours des actions américaines. Les indices Dow Jones et Nasdaq 100 ont bondi au cours des neuf derniers jours consécutifs. Les investisseurs estiment donc que le rallye du Père Noël commence.

Jasmy a également bondi après la dernière décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt. Lors de sa réunion, la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés entre 5,25% et 5,50%. Alors que la Fed a laissé entendre qu’elle continuerait à relever ses taux d’intérêt, les analystes estiment qu’elle laissera les taux inchangés pendant un certain temps.

https://www.youtube.com/watch?v=R_P8vCpJVv8

Prévisions de prix Jasmy

Copy link to section

JASMY graphique de TradingView

Le graphique journalier montre que le prix du JasmyCoin a suivi une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. Il est passé du minimum de 0,0030 $ du mois dernier à un maximum de 0,0045 $. La pièce a dépassé la ligne de tendance descendante qui relie les fluctuations les plus élevées depuis mai de cette année.

Jasmy a dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 50 et 25 jours. Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique ont dépassé le niveau de surachat. Par conséquent, les perspectives pour la pièce sont haussières, le prochain niveau à surveiller étant de 0,0051 $, le point le plus élevé du 19 mai. Si cela se produit, la pièce devra augmenter de plus de 15,81 % par rapport au niveau actuel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.