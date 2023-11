Perspectives de prix pour Shiba Memu et ORDI à 51 jours de la fin de la prévente de SHMU

Deux jetons, Ordinals (ORDI) et Shiba Memu (SHMU), ont été tendance récemment. Bien que ces deux pièces soient en vogue pour des raisons différentes, elles ont attiré l’attention des investisseurs d’une manière ou d’une autre.

Alors que Shiba Memu possède des capacités marketing uniques alimentées par la technologie de l’IA et que sa prévente se clôture dans les 51 prochains jours, Ordinals adopte une approche révolutionnaire en autorisant les inscriptions dans la blockchain Bitcoin.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Qu’est-ce qu’Ordinals (ORDI) ?

Copy link to section

Ordinals (ORDI) est une plateforme innovante conçue pour inscrire du contenu numérique sur des Satoshis individuels au sein de la blockchain Bitcoin. Chaque Satoshi, la plus petite unité de Bitcoin, peut être associée à du contenu numérique tel que du texte, des images, des fichiers audio et vidéo. Ce contenu devient une partie permanente et immuable de la blockchain Bitcoin, garantissant l’intégrité et l’authenticité des données.

Le caractère unique d’Ordinals réside dans sa capacité à permettre le transfert peer-to-peer de contenu inscrit sur le Satoshis, permettant aux créateurs de publier, partager et échanger leur propriété intellectuelle sans craindre de perdre la propriété ou les droits d’auteur. En plus des inscriptions, les jetons ORDI peuvent également être liés à des jetons de sécurité, des comptes ou des pièces stables, élargissant ainsi leur utilité au sein du marché.

Pourquoi le jeton Oirdinals est-il à la mode ?

Copy link to section

Ces derniers temps, les jetons Ordinals ont connu des mouvements de prix importants. Le prix d’ORDI a bondi suite à sa cotation sur Binance, l’une des bourses de crypto-monnaies les plus importantes et les plus réputées au monde.

La cotation a fourni aux jetons Ordinals une liquidité accrue, attirant les traders et les investisseurs cherchant à profiter de la flambée des prix.

Il convient de noter que Binance a désigné ORDI comme un projet « Seed », indiquant sa nature expérimentale avec un risque et une volatilité plus élevés. Alors que Binance a conseillé aux utilisateurs de faire preuve de prudence lorsqu’ils négocient des jetons ORDI, le jeton a suscité un intérêt immédiat et intense, avec des volumes de transactions dépassant 153 millions $ au cours des 24 heures qui ont suivi sa cotation.

Prévision de prix pour ORDI

Copy link to section

Les prévisions de prix futures pour le jeton ORDI restent incertaines, compte tenu de sa nature expérimentale et de ses antécédents limités.

Le prix du jeton ORDI a connu des fluctuations notables ces derniers mois, démontrant la volatilité inhérente au marché des crypto-monnaies. Malgré les hauts et les bas initiaux, la valeur du jeton a fait preuve de résilience, faisant allusion à la confiance potentielle que les investisseurs accordent à ses perspectives à long terme. Les indicateurs de marché suggèrent une trajectoire positive pour ORDI, certains analystes prévoyant un possible mouvement à la hausse en capitalisant sur la récente cotation du jeton sur Binance.

Au vu des récents mouvements de prix et du battage médiatique autour de la cotation de Binance, les analystes prédisent que le prix du jeton ORDI atteindra 15 $ d’ici la fin du mois de novembre 2023.

Compte à rebours pour la prévente de Shiba Memu

Copy link to section

Pendant ce temps, alors qu’ORDI prend de l’ampleur, Shiba Memu (SHMU) a attiré l’attention des investisseurs pour ses capacités marketing uniques basées sur l’IA. Le nouveau projet de mème, connu pour ses stratégies marketing ambitieuses, se prépare à clôturer sa prévente dans les 51 prochains jours. L’utilisation innovante de la technologie de l’IA pour alimenter ses initiatives marketing a séduit les investisseurs à la recherche d’approches nouvelles et avancées du marketing des crypto-monnaies.

La prévente de Shiba Memu comprend des augmentations de prix qui ont lieu toutes les quelques heures, incitant les investisseurs potentiels à prendre note des opportunités en cours. Au moment de mettre sous presse, un jeton SHMU se vendait à 0,039475 USDT et une augmentation de prix à 0,039700 USDT était attendue au cours des 8 heures qui suivaient.

Etant donné que la prévente va se terminer dans un avenir proche, les jours restants sont cruciaux pour ceux qui souhaitent participer aux premières étapes de ce projet révolutionnaire.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.