Tu te souviens de Bonk ? Le prix des pièces meme Solana augmente

Bonk, la pièce mème oubliée qui a fait la une des journaux en janvier est de retour. Son prix symbolique a bondi de plus de 60 % jeudi alors que les crypto-monnaies bondissaient. Il a atteint un sommet de 0,0000020 $, le plus haut depuis mars de cette année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 41 millions de dollars.

Bonk est un memecoin qui a pris vie en janvier. Son objectif était d’être une alternative viable aux jetons mèmes populaires comme Shiba Inu, Dogelon Mars et Floki Inu. La différence était qu’il a été construit dans l’écosystème Solana.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

À l’époque, Solana était une crypto-monnaie risquée en raison de son association avec FTX, Alameda Research et Sam Bankman Fried. Aujourd’hui, Solana est l’une des crypto-monnaies les plus performantes cette année. Il a atteint un sommet de 50 $, soit plus de 325 % au-dessus du point le plus bas de cette année.

Selon SolScan, le nombre de détenteurs de Bonk est négligeable. Il compte plus de 474 000 détenteurs de jetons. Cependant, le nombre de détenteurs actifs reste inférieur à 2 300. Il s’agit d’un si petit chiffre car un seul jeton Bonk se négocie à 0,000000933984 $. Au total, Bonk a une capitalisation boursière de plus de 78 millions de dollars, selon CoinGecko.

Le prix des Bonk a bondi parce que les crypto-monnaies ont fait un retour en force. Le prix du Bitcoin a grimpé à plus de 37 000 $ tandis qu’Ethereum est passé à 2 000 $. Dans le même temps, d’autres pièces mèmes sont également revenues en force. Le prix du Taboo Token a bondi de 10 % au cours des dernières 24 heures, tandis que le Memecoin (MEME) a grimpé de 15 %. D’autres jetons comme Milady Meme Coin (LADYS), Pepe et Floki Inu ont rugi.

La principale raison en est que la Réserve fédérale a évoqué une pause des taux dans les mois à venir. En outre, l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a bondi jusqu’à la zone de cupidité de 75. Dans la plupart des cas, les crypto-monnaies augmentent lorsqu’il y a de la cupidité sur le marché.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.