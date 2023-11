Joyaux du marché haussier des crypto-monnaies : Shiba Memu (SHMU) ou Bonk (BONK) ?

Ethereum vient de retester le niveau de 2 100 $ et Bitcoin a atteint un sommet de 18 mois proche des 38 000 $ – des gains alléchants enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Alors que les investisseurs s’efforcent de se positionner dans un contexte de marché haussier sur les principales crypto-monnaies, l’intérêt autour de certains altcoins augmente. Il s’agit en particulier de la quête de ce qui pourrait être le nouveau projet phare dans le monde des pièces de monnaie.

Donc, mis à part les jetons de mème inspirés du chien ou de la grenouille retrouvés actuellement, pourrait-il s’agir de Shiba Memu (SHMU) ou bien de Bonk (BONK) ?

Shiba Memu vs Bonk : la bataille des projets de mème sur le thème des chiens ?

Qu’est-ce que Shiba Memu (SHMU) ?

Shiba Memu est un projet de pièce de monnaie qui exploite l’IA pour établir une approche unique du marketing et de l’engagement communautaire. Un tableau de bord d’IA qui exploite, entre autres fonctionnalités, le traitement du langage naturel, l’analyse prédictive et l’analyse des sentiments renforcera la traction autour du projet.

Le jeton ERC-20 dispose d’une offre totale de 1 milliard jetons SHMU, dont 85 % sont destinés à la communauté via sa prévente. 10 % sont réservés aux fournisseurs de liquidités et aux récompenses communautaires, tandis que 5 % sont destinés au développement de projets.

La prévente de Shiba Memu a été prolongée suite à une demande massive de la communauté. Il reste 49 jours à ce jour, mais les investisseurs ont déjà ajouté plus de 4,4 millions $ de SHMU à leurs portefeuilles.

Qu’est-ce que Bonk (BONK) ?

Bonk est une pièce de monnaie ayant pour thème le chien, basée sur Solana et lancée à fin du mois de décembre 2022. Le jeton de mème est destiné à la communauté de la blockchain Solana et est l’un des principaux gagnants de cet écosystème. Alors que l’effondrement de FTX a suscité un sentiment négatif à l’égard de Solana, la chaîne a fait preuve d’une vraie résilience qui pourrait voir son jeton natif SOL atteindre un prix de 50 $.

BONK, un jeton de la bibliothèque de programmes Solana (SPL), a été distribué aux développeurs et aux utilisateurs de Solana. La distribution de jetons comprenait 50 % de l’offre totale de jetons BONK, et sa cotation sur les principales plateformes de CEX a contribué à faire augmenter son prix.

Perspectives de prix pour Shiba Memu et BONK

Le prix du BONK a atteint un sommet historique de 0,00000487 $ en janvier, entraînant des gains massifs de plus de 4 000 % pour les premiers acheteurs. Aux prix actuels, le jeton est en baisse de 52 % depuis qu’il a atteint son ATH. Cependant, il a bondi de plus de 270 % au cours de la semaine dernière, ce qui suggère que le sentiment sur le marché pourrait l’aider à atteindre un sommet historique.

Pendant ce temps, le prix de prévente de Shiba Memu atteindra 0,0485 $ d’ici la fin de la prévente, prévue pour le 30 décembre. Au prix actuel de 0,039925 $, la valeur de prévente de SHMU a augmenté de plus de 258 % par rapport au prix initial de 0,011125 $ par jeton.

Les analystes du marché affirment que le prix du Shiba Memu pourrait exploser lorsque le jeton SHMU sera répertorié sur les principaux échanges de crypto-monnaies et que le tableau de bord de l’IA sera lancé. Selon la feuille de route du projet, les deux étapes sont attendues respectivement au premier et au troisième trimestre de 2024.

Quel est probablement le meilleur investissement ?

Dogecoin, Shiba Inu et Pepe sont les meilleurs jetons de mème du marché en termes de capitalisation boursière. Bien qu’ils restent les meilleurs projets sur le thème des chiens et des grenouilles dans le domaine, quelques concurrents émergents voient actuellement autant de battage médiatique que Shiba Memu et Bonk.

Bien que ce soient tous des jetons de mème, ce sont aussi des projets qui ont adopté des approches différentes en matière de distribution de jetons, de marketing et d’engagement communautaire.

Peut-être que l’avantage que Shiba Memu pourrait avoir sur Bonk se fera via le tableau de bord d’IA qui devrait être lancé au troisième trimestre de 2024. Le jalonnement pourrait également être une proposition très attrayante pour les investisseurs.

Les investisseurs souhaitant acheter l’un ou l’autre voudront peut-être en savoir plus avant d’investir. Il est également essentiel de comprendre que les crypto-monnaies sont un secteur en pleine maturité et que les jetons sont toujours sujets à des fluctuations volatiles.

Vous pouvez en savoir plus sur Shiba Memu ici.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.