Le prix du BTC vise la barre des 40 000 $, mais le volume diminue à mesure que la phase 6 de la prévente de Memeinator touche à sa fin.

Bitcoin (BTC) continue d’être au centre de l’attention alors qu’il vise la barre insaisissable des 40 000 $. Les traders et les investisseurs surveillent de près les récents mouvements de prix de cet actif numérique phare.

Cependant, alors que BTC entame son ascension, la baisse du volume des échanges suscite des inquiétudes croissantes, ce qui soulève des questions sur la durabilité de son rallye actuel.

La flambée des prix du Bitcoin

Après une interruption de 18 mois, Bitcoin a fait un retour triomphal autour de 37 000 $.

Le marché des crypto-monnaies, connu pour son caractère imprévisible, tient une fois de plus les traders sur leurs gardes. Au cours de la première quinzaine de novembre, la plus grande crypto-monnaie au monde a connu une hausse impressionnante de 6,6 %, s’ajoutant au gain remarquable de 30 % du mois d’octobre précédent.

Le parcours du Bitcoin jusqu’à 40 000 $ fait sourciller en raison de la rapidité et de l’ampleur des gains récents. Alors que certains y voient un signal haussier fort, d’autres sont plus prudents, et pour une raison impérieuse.

La baisse du volume de transactions pour Bitcoin (BTC) suscite des inquiétudes

L’un des principaux facteurs d’inquiétude parmi les traders est la baisse du volume des transactions.

Cours du Bitcoin vs. volume d’échange de Bitcoin. Source : Blockchain.com

L’ascension du Bitcoin jusqu’à 37 000 $ et au-delà a été caractérisée par un manque de support solide en matière de volume de transactions. En règle générale, de fortes variations de prix devraient s’accompagner d’une activité de négociation importante, mais cela n’a pas été le cas ces dernières semaines.

Les observateurs du marché soulignent rapidement que cet écart entre le prix et le volume pourrait être un signal d’alarme. Le vieil adage « achetez à la rumeur, vendez à l’actualité » vient à l’esprit, et certains traders craignent que ce rallye ne soit pas aussi durable qu’il y paraît.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.