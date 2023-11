Voici pourquoi les jetons de jalonnement Rocket Pool (RPL), Lido DAO (LDO) ont augmenté

Ce fut une bonne semaine pour les crypto-monnaies. Le prix du Bitcoin a grimpé à plus de 37 000 dollars pour la première fois en 18 mois. De même, le prix de l’Ethereum a grimpé à plus de 2 100 $ après que Blackrock a dévoilé son ETF ETH. En conséquence, la plupart des altcoins, notamment Huobi Token, Jasmy et Ethereum Classic, ont bondi.

Les jetons de jalonnement liquide augmentent

Copy link to section

Un groupe crucial de jetons cryptographiques qui ont également bondi sont ceux impliqués dans le jalonnement liquide. Lido DAO (LDO) et Rocket Pool (RPL) étaient deux des jetons les plus performants vendredi, ayant bondi de plus de 20 % au cours des dernières 24 heures.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Graphique LDO vs RPL

Pour commencer, Lido et Rocket Pool sont les deux plus grands acteurs du secteur du jalonnement liquide. Le jalonnement liquide permet aux utilisateurs de miser leurs jetons de manière décentralisée. Le principal avantage est que les personnes possédant de tels actifs peuvent facilement les retirer, même avant la fin du mois.

Rocket Pool détient 819 000 ETH, qui sont actuellement évalués à plus de 1,7 milliard de dollars. Les utilisateurs de la plate-forme peuvent gagner plus de 7 % en APR s’ils mettent en jeu et gèrent un nœud et 3,12 % s’ils se contentent de miser.

Lido DAO est devenu le plus grand protocole DeFi au monde avec plus de 19 milliards de dollars d’actifs totaux. Les utilisateurs de la plateforme peuvent miser sur Ethereum et Polygon. Il possède plus de 18 milliards de dollars d’ETH et 123 millions de dollars de MATIC. Son jalonnement ETH rapporte un TAEG de 3,5%.

Il convient de noter qu’Ethereum a un rendement inférieur à celui du dollar américain. Avec la hausse des taux d’intérêt, le dollar américain cède plus de 5 %. Cependant, les fonds du marché monétaire ont tendance à connaître une faible croissance.

BlackRock wouldn't register for a Spot Ethereum ETF unless they were certain that the Spot #Bitcoin ETF would be accepted with 100% certainty. pic.twitter.com/tSstfztdQY — Mister Crypto (@misterrcrypto) November 9, 2023

Le prix de l’Ethereum augmente

Copy link to section

La principale raison pour laquelle le cours des actions LDO et RPL a bondi est que le prix de l’Ethereum a fait une cassure haussière. Le prix des ETH a atteint un sommet de plus de 2 100 $, le niveau le plus élevé depuis mai 2022. Il a bondi de plus de 141 % par rapport au point le plus bas de cette année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 254 milliards de dollars.

Le prix de l’Ethereum a bondi en raison du rallye global de la cryptographie. Le Bitcoin a bondi à plus de 37 000 dollars, tandis que la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies a bondi à plus de 1,4 billion de dollars.

Le jeton ETH a bondi après que Blackrock a déposé une demande d’ETF ETH. L’argument est que la Securities and Exchange Commission (SEC) approuvera d’abord l’ETF Bitcoin. Cela sera suivi par un ETF ETH.

On ne sait toujours pas si la SEC approuvera un ETF Ethereum. D’une part, Ethereum est assez différent de Bitcoin en raison du fonctionnement de la technologie. Bitcoin utilise la technologie de preuve de travail (PoW), tandis qu’Ethereum utilise une technologie de preuve de participation (PoS).

En utilisant la technologie PoS, Ethereum possède des fonctionnalités de staking, qui posent assez problème avec la SEC. La SEC considère probablement Ethereum comme une sécurité financière, ce qui pourrait conduire à son refus.

Il existe des arguments haussiers pour Lido DAO. D’une part, LDO détient une part de marché croissante dans l’industrie DeFi. De plus, contrairement à d’autres jetons cryptographiques, Lido a presque terminé le déverrouillage de ses jetons. Il a un tirage total de 1 milliard. 89% de ces tokens ont déjà été débloqués.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.